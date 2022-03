Buljubasich se inquieta por las derrotas consecutivas de la UC y califica como ‘grave’ el choque de Asad

Tras un inicio perfecto en las primeras tres fechas de la temporada 2022, Universidad Católica se encontró con un bajón en su juego. De hecho, en las últimas tres jornadas no ha podido sumar y arrastra una racha de tres caídas consecutivas tras caer contra Palestino, Cobresal y Everton.

Pese a esto, desde la gerencia deportiva del club aseguran que no es algo que llegue a preocupar dentro de la institución. “Por suerte hace mucho tiempo que no estábamos en una situación como esta. Tenemos la obligación de hacer un análisis y lo vamos conversando día a día con el cuerpo técnico, con el presidente, con los jugadores. Hay situaciones y momentos donde el quipo se impone al rival y también hay situaciones donde hay una baja”, comenzó diciendo José María Buljubasich este martes, en conferencia de prensa.

Sin embargo, el discreto inicio de temporada no es la única materia que inquieta al Tati. Más elocuente fue, de hecho, al referirse al choque protagonizado por Yamil Asad, quien conducía en estado de ebriedad. “Es un tema grave. No es algo que compartamos ni que tenga que suceder. Se lo comentamos ayer en la mañana en una reunión con el presidente para escucharlo y saber qué había sucedido. Escuchamos su opinión y hoy conversaremos con el directorio para transmitir la información y ahí, junto al directorio, determinar la sanción. La decisión se comunicará mañana o el jueves a más tardar”, aseguró.

Todos juntos

El grueso del análisis de Buljubasich estuvo abocado a la magra cosecha inicial. El exgolero pidió paciencia. “En situaciones como estas tenemos que estar todos juntos. Ganamos o perdemos todos. En este momento estamos cada uno en su lugar apoyando. El cuerpo técnico y los jugadores trabajando para tratar de ganar el partido que viene y encausar los triunfos que esperamos”, complementó.

A su vez, descartó que los pocos minutos sumados por los refuerzos sean un factor que influya en la baja del equipo. “La evaluación de las incorporaciones se hacen a fin de año, cuando termina el torneo. En cuanto a las participaciones, venimos de un periodo exitoso de cuatro títulos consecutivos con jugadores de un primer nivel. Apostamos a la continuidad de un grupo de jugadores que demostraron estar a la altura de las circunstancias. Personalmente, como gerente deportivo, creo que nos tenemos que enfocar en ganar partidos. Si ganamos, en definitiva, no importa quién juega. Tenemos que tener la competitividad suficiente, independiente de quien juegue o no. Las cosas no están como todos queremos. Estamos ocupándonos todos de la situación”, manifestó.

Por lo mismo apuntó que “al grupo lo veo bien, motivado. Cuando no se gana las confianzas se pueden ir perdiendo de a poquito. Nadie puede estar 100% tranquilo cuando se pierden tres partidos. Ganar no es fácil. Lo que ha pasado estos últimos cuatro años hubo algo más ilógico que es ganar cuatro campeonatos seguidos. Hoy estamos a 5 puntos de la punta. Son situaciones que son normales, pero que no nos pasaban en el último tiempo”, expuso.

A su vez, Buljubasich expresó su confianza en Cristian Paulucci y los jugadores. “Confiamos en el cuerpo técnico y jugadores que tenemos. Sobre los partidos perdidos, siempre hay cosas que mejorar. Suceden cosas. Contra Everton generamos jugadas en las que por centímetros la pelota no entró. Son situaciones puntuales que se van trabajando. Creo que hay que apoyarse en las cosas positivas. Cuando se gana pareciera que está todo bien y cuando se pierde está todo mal. Hay que realizar un análisis más profundo. Para salir de situaciones complejas hay que ser autocrítico”.