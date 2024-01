Buljubasich respalda a Nicolás Núñez tras los pobres resultados de la pretemporada: “En esta etapa lo importante es sumar minutos”

Universidad Católica continúa con su proceso de pretemporada para enfrentar de la mejor forma posible el Torneo Nacional. Claro que en los duelos de pretemporada los resultados no han acompañado mucho al equipo a cargo de Nicolás Núñez.

El proceso comenzó con una abultada derrota contra Sporting Cristal por 4-0 en Perú un un magro empate sin goles contra Alianza Lima. Ya de regreso en Chile, consiguieron imponerse por la cuenta mínima a Coquimbo Unido y cerraron con una nueva caída por 3-1 contra Universidad de Chile.

Pese a todo lo anterior, José María Buljubasich, gerente deportivo de los de San Carlos de Apoquindo, respaldó el trabajo del DT cruzado en esta etapa.

“Lo importante en la pretemporada es prepararse para el campeonato, sumar minutos, sumar trabajo físico, unir al grupo, trabajar aspectos tácticos y técnicos, y eso se está cumpliendo, por lo tanto el balance es positivo”, señaló este miércoles en Tati en conferencia de prensa.

“Con respecto a los resultados, uno siempre quiere ganar, pero dada la planificación la idea nuestra era tratar de jugar partidos internacionales tipo torneo de verano. Por eso aceptamos la invitación a Perú. También aceptamos el partido de Coquimbo el miércoles y después con la U y asumimos lo que podía pasar. Sabíamos que Cristal venía mejor, que iba a haber un desgaste físico. A partir de asumir eso, los resultados, en esta etapa, no son lo más importante”, continuó.

“Creo que el equipo fue de menos a más. En el momento que (Núñez) tuvo el equipo entero se mostró un buen fútbol, lo mismo contra la U. Nos impusimos en el juego. El objetivo es llegar de la mejor manera física y futbolística al inicio del campeonato que es lo que cuenta”, remarcó.

Ya pensando en la conformación del plantel, Buljubasich señaló que aún están buscando a un jugador para reforzarlo. “Con respecto a la planificación, la idea es traer un jugador más sí o sí, y si está la alternativa, ver una más. Estamos evaluando la posición. Depende de lo que vaya pasando en el inicio del campeonato. Falta bastante para el cierre del libro de pases, así que si hay una opción más que le pueda dar un salto de calidad al equipo, la evaluaremos”.

“Hemos hablado con varios jugadores. En algunos casos las conversaciones ni siquiera duran mucho. Nosotros podríamos estar viendo un central, un volante ofensivo, un lateral. Hay posiciones que tenemos que evaluar. Pero si aparece un jugador diferente que nos dé algo que estamos buscando, podríamos pensar más en lo que nos podría aportar que la posición. No me gusta dar nombres, pero si el Benja (Kuscevic) está como opción, nos podría aportar no solo futbolísticamente, sino que también con el conocimiento del club, con su historia dentro del club. Tal vez si no es el Benja, la posición uno la puede pensar de otra manera”, complementó.

“Respecto a Franco (Di Santo), podría estar la opción. Se está evaluando. En eso estamos trabajando. Con respecto a la salida de otros jugadores, no hay nada planificado ni pensado. Si algún jugador evalúa salir, se analizará. No tenemos un plantel muy amplio, entonces tenemos que evaluar bien si va a salir alguno más”, prosiguió.

Por último, se refirió a la eliminación de Chile en el Preolímpico Sub 23. “Después de cada participación de la Selección se deben hacer análisis, evaluaciones, no solo de los jugadores de Católica. Ver cómo ha sido el proceso y ver cómo se puede mejorar a futuro. Es una situación que hay que revisar para trabajar tanto a nivel de los clubes como de la selección”, advirtió.