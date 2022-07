Buonanotte, presentado en Sporting Cristal: “Mario Salas me dijo que era un club extraordinario”

Una semana de contrastes es la que ha tenido Diego Buonanotte. El mediocampista argentino cerró su exitosa etapa de seis años en Universidad Católica, con una despedida entre lágrimas, para iniciar un nuevo ciclo en el Sporting Cristal. El Enano ya se instaló en Lima y se unió a los trabajos con el club cervecero. Este jueves, fue presentado oficialmente con la camiseta celeste.

El volante tuvo un reencuentro en la capital peruana con el zaguero argentino naturalizado chileno Omar Merlo, ex Unión San Felipe y Huachipato, con quien compartió la camiseta de River Plate en los inicios de las respectivas carreras. Buonanotte reconoció durante su presentación que el defensa le dio referencias sobre el Cristal, al igual que Mario Salas, ex DT del club limeño, con quien compartió en la UC en 2016 y 2017.

“Siempre (Merlo) me habló de Sporting Cristal. Me fue contando que es un club modelo y conozco que es un equipo grande. Me habló del día a día y también me habló Mario Salas, quien me dijo que era un club extraordinario”, manifestó el jugador, presentado con la camiseta 18 en los celestes.

Buonanotte añadió que ya conversó con el cuerpo técnico de su nuevo elenco, encabezado por el colombiano Roberto Mosquera, y que siente ansiedad por el debut. “Me entusiasmó mucho llegar al club. Espero que pueda estar a la altura. Voy a aportar mi granito de arena y ojalá que todo salga bien. Llegar acá me llena de alegría. Es un desafío importante en mi carrera. Hablé con Roberto Mosquera y estoy a disposición si me desea utilizar el fin de semana, eso lo decide él”, declaró.

Sobre su posición en la cancha, considerando que en su última etapa en Católica jugaba como puntero, el Enano dijo: “No considero ser un diez, pues me gusta estar cerca del área y llegar al gol. Puedo jugar también de mediapunta o como extremo. Me adapto muy bien, respetando mis características, tratando de aportarle al equipo siempre”, selló el ahora exjugador de los cruzados.

Este fin de semana arranca el Torneo de Clausura peruano y Sporting Cristal debuta el sábado, recibiendo al Sport Huancayo, que tiene a un chileno en sus filas: el delantero Carlos Ross.