Adiós a Wimbledon: Rafael Nadal confirma que se baja de las semifinales por una lesión abdominal

El sueño de Rafael Nadal (4°) de conquistar su tercer Wimbledon ha terminado de golpe. El español sufrió un desgarro en el abdomen y se confirmó que no jugará el partido de semifinales ante Nick Kyrgios (40°), quien ahora disputará su primera final de Grand Slam este domingo.

Una noticia que se veía venir por las constantes muestras de dolor que tuvo el español en su duelo ante Taylor Fritz el día de ayer, donde tuvo que pedir la asistencia médica y en donde incluso su padre le recomendó abandonar el encuentro desde las gradas.

Fue por eso que esta jornada realizó una conferencia de prensa para comunicar su decisión. “Estoy aquí porque tengo que retirarme del torneo, debido a la lesión abdominal que sufrí. Tengo una lágrima, llevo todo el día pensando en qué decisión tomar, pero creo que no tiene sentido continuar”, comenzó relatando el balear.

“No puedo hacer el movimiento de servicio normal, no estoy en condiciones de salir al campo. Tengo que respetarme, no quiero jugar sin poder estar al 100% y ser competitivo para ganar el torneo. Además, en este momento de mi carrera, esforzarse es muy peligroso, no puedo arriesgarme tanto y quedarme dos o tres meses fuera de los torneos”, fue otra de las frases que dejó en la conferencia.

Una en donde también dijo que era imposible ganar el torneo en su estado físico, por lo que no valía la pena siquiera intentarlo. También se confirmó que durante esta mañana, y después de realizarse los exámenes médicos, entrenó en una cancha auxiliar donde pudo comprobar que no estaba en forma para disputar las semifinales.

De esta forma el español vuelve a ser atacado por las lesiones, esta vez por un desgarro de 7mm en el abdomen. Durante 2022 ha sufrido una fractura de costilla, una recaída en su lesión al pie y ahora este desgarro.

Una baja que provoca que Nick Kyrgios se clasifique automáticamente a la final del Grand Slam británico, consiguiendo un hito nunca antes alcanzando en su carrera. El australiano, que venció a Christian Garin en cuartos de final, espera rival entre el duelo de Novak Djokovic y Cameron Norrie.

Finalmente Nadal entregó un balance de sus molestias y el tiempo que le llevará poder recuperarse. “Llevo una semana así. Las cosas estaban más o menos controladas, pero ayer fue el peor día. Hice tests para ver cómo evolucionaban las cosas, pero lo que tenía se hizo más grande. El tiempo de baja será de 2-3 semanas, o eso creo. Lo normal es que dentro de una semana ya pueda entrenar. Espero poder llegar al calendario que tengo marcado para el resto de este verano”, cerró.