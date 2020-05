Campeón con la U y protagonista de un Málaga histórico: los momentos inolvidables de Colocho Iturra

La carrera de Manuel Iturra llega a su fin. Así lo informó el futbolista de 35 años, quien tras jugar en 11 clubes y en la Selección chilena, cuelga los botines luego de 17 años de actividad profesional.

Debut y títulos con la U

Iturra debutó en el fútbol profesional en 2003 con la camiseta de Universidad de Chile. Rápidamente se volvió importante dentro del mediocampo azul. En el Torneo de Apertura de 2004 alcanzó su primer título, luego de una campaña en que el equipo laico quedaría quinto de la tabla general pero que supo tomar fuerza en los play-off. La final ante Cobreloa - mismo equipo ante el cual debutó el año anterior- se definió vía tanda de penales en Calama, donde Johnny Herrera marcó el gol del torneo ante la escuadra que lideraban Fernando Cornejo, Luis Fuentes y Patricio Galaz.

Cinco años después, Colocho lograría su segundo título con la U. En la final del Apertura 2009 los azules enfrentaron a Unión Española, a quienes derrotaron 0-1 en la vuelta, tras empatar 1-1 en la ida. Al año siguiente, el volante demostró su experiencia al fundamental en el equipo que llegó a semifinales de la Copa Libertadores. En total fueron ocho años consecutivos los que jugó por el club universitario, donde alcanzó sus únicos dos títulos. Con los azules jugó 250 partidos y marcó ocho goles.

Protagonista del mejor Málaga de la historia

Tras una primera temporada en Real Murcia, de la Segunda División española, Colocho llegó como refuerzo al Málaga que dirigía Manuel Pellegrini. El equipo, cuyo objetivo histórico siempre fue mantenerse en la división de honor y evitar los descensos, tuvo en aquel periodo una gran inversión catarí. Iturra compartió equipo con jugadores como Caballero, Demichelis, Toulalan, Isco, Saviola, Baptista y Buonanotte, entre otros. El Málaga se mantuvo durante toda la temporada en la parte alta de la Liga de España, terminando en el sexto lugar, pero su mejor momento lo vivió en la Champions League. El equipo de Iturra y Pellegrini no perdió ningún encuentro como local en La Rosaleda, donde superó a Panathinaikos, Zenit, Milan y Porto. El sueño en curso se transformó en pesadilla en los últimos minutos de la vuelta de los cuartos de final. Tras empatar sin goles en España, con Iturra nuevamente como titular, el Málaga visitó al Borussia Dortmund y perdió por 3-2, con dos goles en los descuentos.

Colocho solo marcó un gol en Málaga y vale la pena recordarlo, ya que fue ante Barcelona en Camp Nou:

Permanencia en Europa y una grave acusación

Tras su partida del Málaga, Colocho supo acaparar miradas que le permitieron seguir en Europa, sobre todo en España. En 2013 llegó al Granada, un equipo que luchaba por no descender. Al final de temporada el objetivo se cumplió y la actuación individual del chileno fue elogiada por los hinchas, tanto así que lo eligieron el mejor jugador del periodo.

En 2015 ficho por Udinese, donde a pesar de jugar varios encuentros como titular, no logró afianzarse como pieza clave del equipo. Volvió a España en el periodo de invierno tras ser cedido al Rayo Vallecano. Allí vivió uno de sus peores momentos, donde fue acusado por el presidente del club de “jugar para atrás” para perjudicar a su equipo. El Rayo finalmente descendió y luego Iturra ficharía por el Necaxa de México. Allí fue titular y pieza clave en la mayoría de los encuentros. La historia dice que el jugador chileno que llega de Europa al país azteca lo hace para comenzar el fin de su carrera. No fue el caso de Colocho, quien tras una buena temporada volvió a Málaga para evitar el descenso en 2017. Esta vez su figura no fue relevante y partió a Villarreal al año siguiente. Tras su paso por el Submarino Amarillo, Iturra jugó en el Maccabi Haifa de Israel, antes de llegar en 2019 a Deportes Iquique, su último club, donde tuvo una bajísima participación.

Una tímida relación con la Roja

Colocho compartió con la Generación Dorada de la Selección chilena, sin embargo, nunca consiguió el mismo protagonismo que sus pares. Siempre mantuvo una fuerte competencia en su posición y no logró cautivar completamente Marcelo Bielsa y Claudio Borghi, mucho menos a Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi y Reinaldo Rueda. Iturra debutó por la Roja en 2005, disputó 35 partidos con el equipo nacional y marcó un gol, frente a Irlanda como visitante, en 2006. Estuvo presente tres partidos en la Copa América de Venezuela 2007 y solo jugó cinco encuentros de Clasificatorias, todos en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. “Si (Sampaoli) no me llevó cuando jugué la Champions con el Málaga... No, no hay manera”, dijo en entrevista con La Tercera (2015) sobre su ausencia en Brasil 2014. Tampoco fue parte de los planteles campeones de América en 2015 y 2016.

Manuel Iturra se retira luego de 17 años de carrera, tras jugar en 11 clubes y en la selección chilena. Disputó 536 partidos y marcó 12 goles. Jugadores como el español Joaquín, Martín Demichelis, Julio Baptista, Marcelo Díaz y Roque Santa Cruz, entre otros, le dedicaron palabras de afecto en las redes sociales.