Canelo Álvarez se retracta de las amenazas contra Messi: “Me dejé llevar por la pasión”

Saúl Álvarez, mejor conocido en el mundo del boxeo como Canelo, encendió la polémica después de amenazar a Lionel Messi después de que se viralizara un video en el que se ve al argentino poniendo un pie sobre una camiseta de la selección de México tras el encuentro que los enfrentó por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar.

Al conocerlos, el púgil ocupó sus redes sociales para dar a conocer su molestia por lo sucedido. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?; ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!; Así como respeto a Argentina, se tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”, señalaba en uno de los mensajes.

“El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. ¡Viva México, cabrones”, cerró.

Claro que ahora en la previa del cierre de la fase de grupos en la que Argentina se enfrenta a Polonia y México a Arabia Saudita, Canelo ofreció disculpas por su actuar.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, señaló en Twitter.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, complementó en otro mensaje.

Defensa potente

Debido a las palabras del boxeador aparecieron un sinnúmero de personas cercanas al fútbol y a otras actividades que prometieron defender a Lionel Messi en el caso de que Álvarez hubiese cumplido con su palabra inicial.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario”, arranco escribiendo Sergio Agüero en la red social, respondiéndole directamente al mexicano.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Después, si ves bien, (Messi) hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, añadió.

Una visión similar fue entregada por Cesc Fàbregas. El español apuntó que “ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido”.

“Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, cerró el volante.

También hubo respuesta de personas más ligadas a las peleas. Uno de ellos fue Ezequiel Matthysse, joven promesa del boxeo argentino. “¿Qué onda, Canelo? Canelón, ¿qué onda con Messi? Mira que acá, si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Con Messi no, eh”, escribió.

A su vez, Mike Tyson, ganador en dos ocasiones del título mundial de pesos pesados, también prometió subirse al cuadrilátero por el argentino. “Alguien llamado ‘Canelo’ amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, señaló Tyson en declaraciones reproducidas por el medio turco BBO Sports.

Por último, Santiago Ponzinibbio, luchador argentino de artes marciales mixtas, quien combate en la UFC, se cuadró con Lio. “Estás equivocando. Messi nunca fue irrespetuoso en toda su carrera. Mal interpretas un acto aislado. No entiendo la amenaza. Yo también voy a estar cuando se encuentren”, le respondió a Canelo en Twitter.