Caos en la Ligue 1: histórico club de Francia perderá la categoría si no paga sus deudas

El fútbol francés entra en un período complejo. Este viernes se informó que el Olympique de Lyon pierde la categoría provisoriamente producto de sus deudas. La Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG) le prohibió fichar en el próximo mercado y anuncia como medida cautelar su caída a la Ligue 2 si es que o consigue solventar su descalabro financiero de aquí a mayo. En un comunicado, el club dado a conocer que tienen pagos pendientes que ascienden a 505,1 millones de euros. Hace algunos días, Eagle Football Group, empresa propietaria de la institución, anunció la inyección de 75 millones de euros.

Este viernes, representantes del Lyon tuvieron una reunión con miembros de la DNGC. Ahí, John Textor, propietario del club, dio sus explicaciones y, de paso, se lanzó contra el PSG. “Tengo confianza en nuestros números. Nunca puedo estar seguro de cómo ve un regulador estas cosas. Creo que la Dirección es independiente de algunas de las presiones que se ven, pero tenemos muchos enemigos, ya sabes, en la junta directiva de la liga, un gran club en Qatar“, lanzó.

El Olympique de Lyon es uno de los clubes más tradicionales de Francia.

“Los auditores locales solo revisaron al club de fútbol francés y no tomaron en cuenta los cientos de millones de dólares que provienen de varias partes de nuestra organización. No estamos para nada preocupados por nuestra sostenibilidad”, agregó.

En esa línea, el empresario descartó salidas y siguen planteándose los mismos objetivos deportivos. “La meta es clasificar a la Champions League este año. Generamos alrededor de 90 millones de euros al año con las ventas de jugadores. Eso continuará, pero no se preocupen, no será el jugador favorito, el mejor jugador, si no tenemos a alguien que lo reemplace y juegue incluso mejor”, aseguró.

La situación golpea a la fanaticada del Lyon. Se trata de uno de los elencos más grandes de Francia. En su historia han ganado siete veces la Ligue 1, también suman cinco Copas, ocho Supercopas y una Copa de la Liga. A nivel internacional, poseen una Copa Intertoto de la UEFA. Además, por sus filas han pasado leyendas galas como Karim Benzema, Hugo Lloris o Jean Tigana.