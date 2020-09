Caputto apunta al arbitraje: “Sinceramente, condicionan ciertas jugadas”

Universidad de Chile cayó ante Unión Española y desperdició la chance de escalar hasta el segundo puesto del Torneo Nacional. Los azules perdieron por 3-1 en el Santa Laura y dejaron atrás una racha de diez partidos sin saber de derrotas. Pese a que los laicos arrancaron en ventaja con gol de Joaquín Larrivey, los hispanos lograron revertir el marcador gracias a un tanto de Mario Sandoval y al doblete de Cristian Palacios.

En su análisis, Hernán Caputto, técnico de los estudiantiles, criticó el arbitraje y lamentó la lesión de Pablo Aránguiz, quien salió lesionado en el primer tiempo tras recibir una fuerte entrada de Harold Cummings, la cual no fue sancionada por el principal Julio Bascuñán.

“Cuesta todavía generar una reflexión y estar más en frío en un partido en donde, sinceramente, condicionan ciertas jugadas. Yo jamás discuto a los árbitros porque ser árbitro es muy complicado y tienen una percepción distinta a la nuestra. Pero uno ve algo que realmente después pasó", comenzó diciendo el estratega a CDF.

“Es probable que tenga fractura Pablo. Fue una falta demasiado fuerte y evidente y creo que eso condicionó bastante. No estoy para justificar lo que hizo bien o no. Después serán ustedes para juzgarlos”, complementó.

El DT de los laicos, además, analizó el desempeño de sus dirigidos en el Santa Laura. “En el juego estábamos muy bien y después de eso nos costó. Le quitamos al balón a Unión, estábamos encima. Después tuvimos que arriesgar y eso es lo que cuesta cuando dejas espacios a un equipo que juega. Nosotros igual nos generamos las situaciones. Duele porque hace mucho tiempo no perdíamos y porque buscamos siempre entre las primeras posiciones. Ganar nos dejaba bien posicionados para lo que queríamos", dijo.

Y no escondió su amargura por el resultado: “Hay preocupación porque no queremos perder. Nos duele perder. El tema del desgaste, tuvimos que desgastarnos más de lo debido para generar las posibilidades. Tuvimos posibilidades y no pudimos concretarlas".

Pese a los dardos que lanzó contra el juez del compromiso, aseguró que los dueños de casa hicieron méritos para quedarse con el triunfo. “Me quedan ciertas cosas que quisiera revisar con mayor atención de nuestro juego. Interfirió mucho que hayan situaciones como las del cobro arbitral. Ya está. No hay excusas. Unión nos ganó bien y tenemos que volver a recuperar los tres puntos. Hablaremos ya de la Universidad Católica”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para Aránguiz, quien, a la espera del parte médico oficial, no llegará al clásico de la próxima semana ante la UC. “Esperemos que no sea grave. Jugadores como Pablo son diferentes. Lo demostró en el campo. Lamentablemente lo tuvimos hoy fuera de lo que era el partido. Lo importante es que él se recupere bien y que nosotros volvamos a tener el funcionamiento que veníamos mostrando”, cerró.