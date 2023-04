Caputto es lapidario tras la caída de la Roja Sub 17 ante Argentina: “No estuvimos a la altura; debemos mejorar mucho”

La Roja Sub 17 cayó en el primer partido del hexagonal final y el técnico nacional, Hernán Caputto, dejó en claro su malestar con el juego mostrado en un duelo en el que Chile nunca tuvo las herramientas para conseguir la victoria.

Fue ese el principal motivo de la derrota por 2-0 ante Argentina en el debut de esta instancia definitoria para el Mundial de la especialidad. La Roja había llegado gracias a un rendimiento que iba en alza, pero que se estrelló ante los argentinos. Por eso Caputto apuntó al desempeño de sus pupilos y al poco ímpetu que mostró el colectivo.

“La verdad es que el análisis es rápido y práctico. Creo que no estuvimos a la altura del partido, creo que no mostramos el nivel individual al que nos acostumbramos en los últimos partidos y Argentina nos ganó bien sin ninguna duda. Nos ganó bien y por supuesto creo que debemos mejorar mucho en el juego y mejorar en algunos momentos decisivos en los que tenemos el balón en campo rival”, expuso el ex técnico de la Universidad de Chile tras la caída ante los transandinos.

Y es que lo mostrado por la selección en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, dejó mucho que desear. Durante los 90 minutos se vio a un equipo superado en la táctica y con poco desarrollo de juego ofensivo, quedando siempre por detrás de los planteamientos argentinos. Derrota que duele en el equipo nacional, principalmente por el buen nivel que estaban mostrando los seleccionados nacionales.

El torneo, sin embargo, le dará cuatro revanchas a la Rojita. La primera de ellas ante Ecuador. Por eso Caputto entiende lo fundamental que es sumar los próximos tres puntos. Una victoria en el segundo partido retomaría las buenas sensaciones y pondría a Chile en una gran posición dentro del hexagonal. Por el contrario, una derrota este viernes sería casi un golpe de gracia para un equipo que busca su cuarta clasificación consecutiva a un Mundial Sub 17.

“El partido con Ecuador es fundamental. Hay que esperar los otros resultados y rápidamente dar vuelta la página. Son torneos cortos...no es que no merecen un análisis, sino que rápidamente hay que cambiar el chip, hay que pensar en el próximo rival. Seguramente analizaremos internamente qué errores cometimos, para así no volver a cometerlos”, agregó el seleccionador nacional una vez terminado el duelo ante Argentina.

Caputto no esconde su frustración y exige un paso al frente de sus jugadores. Los quiere nuevamente al nivel que les permitió vencer a Uruguay y Colombia y empatar con Ecuador en fase de grupos. Argentina, espera, sea un lapsus.

Aquello solo el tiempo lo dirá. Por ahora, los chicos se preparan para un partido clave, de total supervivencia. Este viernes ante los locales. Después vendrán Venezuela, Brasil y Paraguay.