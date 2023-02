Carlo Ancelotti sale en defensa de Vinícius Junior: “Es la víctima de algo que yo no entiendo”

Las últimas semanas no han sido fáciles para Vinícius Junior. El atacante brasileño ha debido enfrentar los ataques racistas de parte de los hinchas del Atlético de Madrid antes del derbi de la ciudad por la Copa del Rey, en la que colgaron un muñeco desde el cuello con la camiseta del delantero, y a lo que se sumó la actitud mostrada por jugadores de Mallorca en el último duelo por la liga española, aunque en este caso, el brasileño terminó por responder.

Por lo mismo, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti tomó la palabra en la previa del duelo contra el Al-Ahly por las semifinales del Mundial de Clubes para referirse a la situación de su pupilo.

“La pregunta que hago es: ¿Cuál es el problema: Vinícius, sus compañeros que no le defienden? ¿De qué se tiene que defender, de qué hay que defenderlo? El problema es lo que pasa alrededor de Vinícius. Es un problema del fútbol español que tenemos que resolver. Vinícius no es el culpable, es la víctima de algo que yo no entiendo”, expresó.

En cuanto a la competencia contra el club egipcio, comentó que “un Mundial es un evento muy importante. Estar aquí significa que lo has hecho muy bien. En este país hay muchos aficionados del Real Madrid y queremos darles una alegría. Es la oportunidad de acabar bien lo hecho la temporada pasada y tomar impulso para lo que nos queda de la presente”.

“Al-Alhy es una de las mejores historias del fútbol mundial. Es un equipo organizado y de calidad. Será un partido igualado. Con esa historia es normal que tengan mucha afición a su lado. Será un buen espectáculo en un campo lleno”, prosiguió el DT.

También tuvo palabras para las bajas que tiene para este duelo, entre ellos están el portero Thibaut Courtois, Karim Benzema y Éder Militão, explicando por qué siguen incluidos en la lista de convocados. “Creemos que pueden estar para el sábado. Hemos preferido que se queden en Madrid; si van bien, pueden estar aquí el jueves”.

A su vez, destacó el trato que le ha brindado Marruecos como sede de la competición. “El Mundial está bien organizado. El país nos ha mostrado su cariño, el campo está bien, el estadio es muy bonito. Ahora queremos volver a Madrid con el título. Estamos encantados de jugar aquí. Ojalá salga todo bien. Eso nos motiva”.

Por último, apuntó que pese a la derrota del pasado fin de semana, se mantiene optimista por lo que pueda suceder en el futuro. “La exigencia es muy alta. Hay que evaluar todo bien. Creo que el equipo está creciendo a pesar de la derrota del domingo, que dolió. Hemos tenido lesiones, pero no solo nosotros, porque el calendario es terrible. Nuestra sensación es que lo vamos a hacer bien”, cerró.

El partido entre el Real Madrid y el Al- Ahly está programado para este miércoles desde las 16.00 horas de Chile. El cuadro que triunfe en esta instancia deberá enfrentar al ganador del cruce entre el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar contra el Al-Hilal de Arabia Saudita.