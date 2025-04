Carlos Alcaraz explica su ausencia del Masters 1000 de Madrid a un mes de Roland Garros

Carlos Alcaraz explicó los motivos por los que decidió ausentarse del Masters 1000 de Madrid. El español confirmó que su ausencia de la competencia se debe a una lesión en el aductor derecho que sufrió en la disputa de la final del Barcelona Open en la que perdió contra el danés Holger Rune.

Tras los trabajos de recuperación, el hispano indicó que estos no fueron suficientes para recuperarse a tiempo. “No he podido entrenar estos días y no voy a jugar por el abductor derecho (desgarro muscular). También tengo un problema en el isquio izquierdo”, explicó.

De esta manera, no podrá llegar de la mejor manera a Roland Garros que se disputa entre el 325 de mayo y el 8 de junio, pues solo tendrá disponible para llegar con ritmo de competencia el Master 1000 de Roma, del 7 al 18 de mayo, siempre y cuando no arriesgue demás.

“Hay que escuchar al cuerpo, no han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí. Hemos tomado la decisión de no tomar riesgos para el futuro. Si jugaba podía estar jodido más de la cuenta. Si jugaba iba a empeorar seguramente. Creo que hemos tomado la decisión correcta. Intentaré descansar y estar lo antes posible en las pistas”, señaló en la conferencia de prensa.

Alcaraz terminó pagando el esfuerzo de lo realizado en Montecarlo y en Godó, disputando diez partidos en doce días.

“El lunes me hago otra prueba y veremos los tiempos, valoraremos qué haremos las próximas semanas. Creo que en un par de semanas o en una semana podré entrenar, pero no quiero dar nada por hecho. Para Roland Garros estaremos, estoy seguro, y veremos para Roma”, comentó.

“Madrid es uno de los torneos más especiales que tengo en mi calendario. Es de los primeros torneos que vine a ver de pequeño. Tomar estas decisiones no es fácil, pero tienes que mirar por ti, por tu salud. Un Grand Slam es un Grand Slam. Si me puedo romper y estar parado varios, meses, hay que valorar el riesgo y el beneficio”, insistió Alcaraz sobre tomar precauciones para llegar de la mejor manera a Roland Garros.

“Aprendo de las cosas según vienen. Considero que vuelvo más fuerte e ilusionado tras cada lesión. De vez en cuando vienen lesiones en momentos que no te gustaría, pero hay que pensar en el futuro”, remarcó.

El dardo de Feliciano López a Alcaraz

Quien también se refirió al desgaste físico de Alcaraz fue Feliciano López, extenista y director del Mutua Madrid Open, quien se refirió a la baja de ha hablado sobre la baja de Carlos, enfatizando que pudo haberse organizado de otra manera a la hora de decidir jugar otros torneos. “Hay que saber escoger donde uno juega, sobre todo en jugadores como Carlitos, que cada semana tienen la opción de ganar el trofeo”, indicó en diálogo con la cadena COPE.

“No quiero decir que jugar Barcelona y Montecarlo haya sido el único motivo, pero influye”, remarcó López.