Gustavo Álvarez explota ante la ausencia de hinchas de la U en el partido ante Palestino

Universidad de Chile protagoniza un duelo clave en la Liga de Primera. El equipo universitario visita el domingo en La Cisterna a Palestino (15:00 horas), uno de los tres líderes del torneo.

“Vamos a enfrentar al puntero, es el equipo junto con Audax Italiano que tiene mejor rendimiento. Nosotros tenemos la gran oportunidad de descontarle puntos”, explicó Gustavo Álvarez, entrenador de los azules.

Asimismo, el adiestrador argentino destacó la regularidad del equipo de su compatriota Lucas Bovaglio, cuadro que ha mantenido cierta regularidad en las últimas temporadas.

“Palestino es un equipo de proceso largo, por más que cambió de entrenador. Mantiene un perfil parecido en su fisonomía táctica y estratégica, por eso no es casualidad que esté puntero”, afirmó el DT de los universitarios.

Lo cierto es que el equipo de colonia llega encendido a este encuentro, después de vencer a Cruzeiro de Brasil por la Copa Sudamericana, el jueves en la noche, que lo ponen en el segundo puesto del Grupo E de la competición internacional. Una situación que fue destacada por el DT de los universitarios.

“Respecto del partido que jugó contra Cruzeiro empezó sufriendo un poco, pero terminó ganándolo muy bien. Está acostumbrado a ser protagonista en el plano nacional y a jugar en torneos internacionales”, afirmó Álvarez.

Sin público

La Delegación Presidencial no autorizó hinchas universitarios para el duelo del domingo en el sur de la Región Metropolitana. Esa, precisamente, una de las situaciones que más incomodó al adiestrador de Universidad de Chile en la previa del partido.

“Esa otra falta de respeto, es alejar a la gente de la cancha. El fútbol es un deporte o una industria, como le quieran llamar, donde el primer y principal destinatario es el aficionado. Yo dirigí dos o tres partidos entre Universidad de Chile y Palestino en los que no hubo ningún problema”, aseguró el técnico transandino, con visible molestia.

Asimismo, el DT argumentó que “no entiendo la causa de esta decisión, por qué se prohíbe al hincha ir a la cancha. No hablo solamente de la U, es muy contradictorio sobre lo esencial del fútbol”.

En los estrictamente deportivo, Gustavo Álvarez que el equipo no llega con mayores complicaciones después de visitar a Carabobo de Venezuela, el martes pasado, por la Copa Libertadores.

“El viaje fue inevitablemente largo, todo por la distancia que nos separa, pero no tuvimos mayores inconvenientes, sobre el delantero Lucas di Yorio, el jugador está al ciento por ciento. Si no, no lo hubiera puesto. Estuvo y está al cien por ciento”, afirmó el DT.

