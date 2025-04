“Acusado otras veces de conformista”: en España sacan a relucir las maniobras de Pellegrini para agrandar al Betis en La Liga

El Betis es pura alegría. Y el artífice de ese sentimiento es Manuel Pellegrini. El entrenador nacional tiene encumbrado al equipo sevillano y con la goleada ante el Valladolid no sólo siguió agrandando su récord de victorias (lleva 118), sino también metió a su oncena en puestos de clasificación a la Champions League de la próxima temporada.

“El equipo del chileno dio una exhibición de fútbol ante el descendido Valladolid y ganó por un expresivo 5-1″, escribió el diario Estadio Deportivo. El mismo que le puso la máxima nota -un ’10′- al desempeño del Ingeniero y aseguró que “marca el camino” para otras escuadras.

“¡Qué importante es tener un entrenador ambicioso como Manuel Pellegrini! Acusado otras veces de conformista, sobre todo en Europa, el chileno ha demostrado que la experiencia no es un aspecto baladí, sino más bien todo lo contrario”, añadió la publicación.

Por su parte, el Diario de Sevilla elogió la pizarra del estratega criollo pues logró cambiar el rumbo del encuentro, tras un primer tiempo parejo y donde los béticos se fueron masticando al camarín una igualdad a un gol.

“La solución que buscó Pellegrini para enderezar la situación fue Lo Celso, que salió al campo en el descanso por Pablo Fornals, pero el Betis siguió sufriendo durante algunos minutos más. Tanto que Pellegrini volvió a agitar el árbol con un triple cambio que no pudo ser más decisivo”, detalló el mencionado periódico.

Luego, la nota enfatizó que “Aitor Ruibal, Perraud y Abde saltaron al campo para ser decisivos en muchos de los goles, aunque fue el imperial testarazo de ‘Cucho’ Hernández el que abrió la espita del buen fútbol y de la felicidad para todos los seguidores de la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Heliópolis".

Lo mismo hizo MundoDeportivo, el cual no escatimó elogios para la oncena de Manuel Pellegrini. “El Real Betis va como un cohete en esta recta final de la temporada: sumó su octavo triunfo de los diez últimos partidos de Liga, le ha recortado cinco puntos al Villarreal en las dos últimas jornadas -y nueve goles en el average general- en la pelea que mantienen ambos por la quinta plaza Champions y ha certificado el descenso matemático de un Valladolid que llegó ya prácticamente desahuciado a Heliópolis".

Ahora el chileno y sus dirigidos se preparan para recibir a la Fiorentina en el duelo de ida de la semifinal de la Liga de la Conferencia. Duelo que se jugará el próximo jueves 1 de mayo, a las tres de la tarde de nuestro país

Mira el homenaje que le hicieron a Manuel Pellegrini en España: