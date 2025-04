Carlos Alcaraz recupera la memoria y gana por primera vez el Masters 1000 de Montecarlo

Las últimas semanas no venían siendo nada fáciles para Carlos Alcaraz. El español, que llegaba al Masters 1000 de Montecarlo como número tres del mundo, se presentó en su primer torneo de arcilla del año con muchísimas dudas tras su irregular rendimiento en el inicio de la temporada, donde solo había ganado el ATP 500 de Rotterdam. Sin embargo, esas complicaciones poco a poco comienzan a quedar atrás.

Después de días de bastante esfuerzo y donde se sobrepuso a momentos adversos, el murciano conquistó la corona en el Principado, después de vencer por 3-6, 6-1 y 6-0 al italiano Lorenzo Musetti, en un partido que terminó con un sabor amargo por la lesión en el psoas que afectó al peninsular durante el encuentro y que le impidió competir en su mejor nivel.

Después de 392 días, Alcaraz volvió a levantar un trofeo de Masters 1000 tras el que consiguió en Indian Wells en 2024, alcanzando en la arcilla monegasca el sexto en este tipo de certámenes. Además, se pone en carrera nuevamente para repetir el título de Roland Garros y recuperar el número uno del mundo, que sigue en manos del suspendido Jannik Sinner. Ya con el triunfo de este domingo desplazó a Alexander Zverev de la segunda posición del ranking.

El trámite del primer set mostró al pupilo de Juan Carlos Ferrero muy errático, fallando bastante por ambos lados de la cancha. Con sus pocas fuerzas, Lolo logró el quiebre necesario que le permitiría cerrar la primera manga. Sin embargo, el oriundo de El Palmar se enfocó en su juego y rápidamente ganó cinco juegos consecutivos en el segundo parcial ante un rival cada vez más complicado físicamente.

El capítulo definitivo estuvo de más. Muy afectado por la fatiga de la semana y por el problema en el psoas, Musetti no opuso mayor resistencia y Carlitos terminó festejando una victoria que lo deja en un excelente pie para atacar el reinado de Sinner, quien en las próximas semanas cumplirá su polémico castigo por dopaje que le impuso la WADA.

La alegría de Carlitos

Después de su victoria, Alcaraz comenzó lamentando la forma en que se dio, para luego hablar sobre sus sensaciones. “No es la mejor manera de ganar y lo siento por Lorenzo porque era uno de los mejores resultados de su carrera. Espero que no tenga nada y esté pronto al cien por ciento″, comenzó señalando.

“Estoy orgulloso por la forma en la que lo he gestionado. Ha sido un mes difícil para mí, dentro y fuera de la pista. Venir aquí y ver que todo el trabajo vale la pena me hace muy feliz. No quiero decirlo en público, pero me ha costado pisar la pista y encontrar una buena forma de jugar los partidos y de jugar al tenis. Ha sido difícil encontrar la forma de no pensar en todo y de centrarme en las cosas importantes para seguir el camino correcto de nuevo”, reconoció.

En este sentido, el hispano admitió las dificultades que tuvo tras su compleja gira norteamericana. “Lo que se me pasa por la cabeza es mi familia, la gente cercana que tengo. Ha sido un mes bastante complicado para mí después de Miami, fue un mes difícil de gestionar todo lo que estaba pasando y de enfocarme en lo importante. Venir a Montecarlo tras una semana de entrenamiento en casa y haber solventado los problemas que me han venido, estoy súper contento por la manera en la que lo he hecho. He disfrutado esta semana como hacía tiempo que quizás no había disfrutado. Muy contento y con ganas de seguir”, cerró.

