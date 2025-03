Witold Bańka, presidente de la WADA: “Lo de Sinner y Jarry no se puede comparar; son casos diferentes”

Sentado en una oficina del Estadio Nacional se encuentra Witold Bańka, 40 años, exatleta, exministro de Deporte y Turismo de Polonia y actual presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, un organismo que en las últimas semanas ha estado en la polémica por el controvertido acuerdo que cerró con el número uno del tenis planetario Jannik Sinner, quien arrojó positivo por clostebol. Por primera vez, el timonel accede a hablar sobre los detalles del caso que indignó a muchos jugadores y que llenó de críticas a la WADA.

¿Qué lo motivó a dedicarse al combate del dopaje?

Siempre estuve muy en contra del dopaje. Primero como atleta, luego me convertí en ministro de Deportes en Polonia y tengo que decir que las reglas no se ajustaban al código de la WADA. Así que después de dos o tres meses como ministro, me enfrenté a los posibles procedimientos de incumplimiento con respecto a mi país. La WADA fue muy dura con Polonia y conmigo. Pero ahora bromeo diciendo que gracias a esta actitud, pude acelerar realmente muchas cosas como ministro. Creamos la Agencia Polaca Antidopaje. Puse la mesa patas arriba y cambié las reglas antidopaje, aumenté el presupuesto para ellas. A partir de ese momento, en 2016 y 2017, la Agencia Antidopaje de Polonia se convirtió en un actor clave en la región. Y tal vez el hecho de que la WADA fuera muy dura con nosotros fue la razón por la que estoy aquí como su presidente. Porque creo que lo que hemos hecho en Polonia junto con mi equipo fue la prueba clara de que es posible. Si tienes dedicación, pasión y trabajo duro, puedes cambiar el sistema en tu país y creo que esa fue una de las razones por las que me eligieron presidente.

¿Siente que los deportistas de hoy hacen más trampa que los de antes?

Tenemos pasaporte biológico, tenemos muchas otras herramientas para ser más efectivos. Por supuesto, no se puede eliminar el dopaje del deporte porque esto es como... No se pueden eliminar los delitos de la vida cotidiana. Siempre se encontrará a alguien que esté listo, que sea capaz de hacer trampas y violar las reglas. Pero cuando miras al pasado y al presente, somos mucho más fuertes, definitivamente.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje se reunió con distintas autoridades chilenas en su breve paso por el país. Foto: WADA.

¿Por qué cree que un atleta podría pensar que la forma más fácil es doparse en lugar de competir limpiamente?

Es una pregunta muy filosófica, sobre deseos, poder, fama... Por supuesto que es el camino fácil, pero los atletas tienen que pensar que están trayendo la gloria a su país. Están ganando las medallas no solo para ellos mismos, sino para sus familias, para la nación. Entonces, si lo haces a través de trampas, es una vergüenza para el país, es una vergüenza para los atletas. Por eso, siempre que viajo y tengo reuniones con los atletas, trato de transmitir el mensaje... ¿Sabe qué? Lo más importante es ganar a través de la competencia justa. Esa es la verdadera medalla, el verdadero éxito.

Pasando a la contingencia, ¿podría explicar por qué la WADA cerró un acuerdo con Jannik Sinner, que causó mucha polémica en el mundo del tenis?

Básicamente, es un caso muy sencillo. Es por la falta de comprensión, los malentendidos y la falta de conocimiento y educación dentro de la comunidad tenística, lo cual es muy preocupante. Según las reglas anteriores, un caso como este habría resultado en una sanción de uno o dos años. Pero después de una investigación y análisis exhaustivos, concluimos que no hubo dopaje intencional; fue una contaminación. Una sanción de uno o dos años sería demasiado y no sería justa. Por eso, estamos revisando el Código Mundial Antidopaje para ser más flexibles y no castigar a atletas inocentes. Pero también es importante la responsabilidad del equipo. Desde el principio dijimos que no hubo dopaje; es responsabilidad de su entorno. Al final, decidimos este acuerdo porque no encontramos nada que indicara un nivel significativo de la sustancia en las muestras. Así que no es algo excepcional, es parte del proceso legal.

Y el hecho de que hayamos decidido tener este acuerdo para sancionarlo por tres meses es porque incluso volvimos a analizar sus muestras de hace 12 meses y no encontramos nada que pudiera demostrar que había un nivel mínimo de la sustancia en las muestras anteriores. Este acuerdo está en las reglas. Se trata del artículo 10.8.2, la cláusula de nuestro estatuto que permite llegar a un acuerdo con el deportista. No es nada excepcional, porque siempre, incluso en otros sistemas jurídicos, se puede negociar o proponer el cambio de la pena. Y que la gente se sorprenda con este tipo de normas se basa realmente en el desconocimiento de cómo funciona el sistema.

Se lo pregunto porque a Nicolás Jarry lo sancionaron con 11 meses en un caso de contaminación, donde también se estableció que no hubo culpa, pero sí negligencia...

Lo de Sinner y Jarry no se puede comparar; son casos diferentes. Es como los delitos, el alcance de las sanciones es bastante amplio, por lo que no se puede decir que este deportista haya tenido un caso muy similar. La misma gente comparó el caso de Iga Swiatek, la tenista número uno del mundo, con el del señor Sinner y son casos completamente diferentes. En la comunidad antidopaje evaluamos cada caso de manera distinta y lo tratamos de manera individual. En el caso del señor Sinner, no hubo dopaje intencional, no había evidencia de que hubiera consumido esa sustancia. Todas las pruebas presentadas por él y su equipo se confirmaron como pruebas creíbles. Hicimos una investigación exhaustiva, analizamos sus muestras, como dije, de 12 meses atrás, y al final decidimos que sancionarlo durante tres meses es razonable de acuerdo a las reglas que, según el nuevo Código Mundial Antidopaje, serán vinculantes. Además, en los últimos años, hemos tenido más de 67 acuerdos con los atletas. Y este artículo, el 10.8.2, permite tener estos acuerdos cuando los casos son muy excepcionales. Por lo tanto, todo lo relacionado con el señor Sinner, todo lo que decidió la WADA se hizo siguiendo las reglas y los estándares.

Entre los tenistas hubo mucha molestia por la forma en que se manejaron los casos de Sinner y de Swiatek, ya que creen que no hubiese ocurrido lo mismo con jugadores 400 o 500 del mundo. ¿Qué les puede decir a ellos?

Se necesita educación, en primer lugar. Creo que se debe a una falta de comprensión de las reglas y los procesos. Ya sabes, sé que el sistema es bastante complicado porque las reglas y los procedimientos son complejos... Mi llamado a los deportistas sería que no hagan comentarios si no conocen los hechos, si no conocen los documentos, si no conocen los detalles del caso... No estoy en posición de juzgar a nadie, pero lo que puedo decir es que cuando eres un deportista profesional debes tener el conocimiento de las reglas y a veces abrir el Código Mundial Antidopaje y leer cómo se implementa. Ahora tenemos la plataforma de los atletas, que es importante desde la perspectiva educativa. Se organizan cursos de formación para los deportistas, el personal de la comitiva e incluso para los representantes de los medios de comunicación. Allí se pueden repasar los procedimientos y se puede tener la oportunidad de concientizarse sobre los procedimientos antidopaje. Por eso creo que sería bueno que los deportistas se involucraran más en ese aspecto, pues la educación juega un papel clave en nuestra estrategia para el futuro.

Nicolás Jarry y Jannik Sinner tras su enfrentamiento en Australia este año. Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS.

¿Cómo quedó la relación con la Agencia de Integridad del Tenis tras este caso?

No juzgaría nuestra relación con la agencia. Tenemos una colaboración normal. Si no estamos de acuerdo con algunas decisiones, de acuerdo con las reglas y estándares, tenemos derecho a acudir a la Corte de Arbitraje Deportivo y apelar...

¿Cuál es su máxima aspiración como líder del antidopaje?

Creo que tenemos regiones y países en muchos continentes sin programas antidopaje sólidos y fuertes. Por eso mi papel político es presionar a los gobiernos para que hagan más y realmente aborden los problemas y llenen los vacíos. Otra cosa que es muy importante, tenemos un proyecto de programa de investigaciones de inteligencia en Europa, un proyecto exitoso que continuamos en Asia. Estamos capacitando a los representantes de las agencias antidopaje junto con las fuerzas del orden para crear la red más grande del mundo. Continuaremos en 2026 y 2027. Vendremos a América para continuar con este proyecto. Solo en Europa, gracias a este proyecto, tenemos más de 80 operaciones conjuntas con las fuerzas del orden. Así que hemos podido descubrir muchos laboratorios ocultos en el mercado. Creo que más de 80 toneladas de esteroides ilegales. Fue un proyecto realmente grande, de gran envergadura. Así que espero que mi legado como presidente sea crear esta red de colaboración en todos los continentes.

Mencionaba a la ciencia...

Tenemos que invertir más en ciencia para poder tener métodos de detección más sofisticados. Hablando de dificultades, tenemos que abordar el problema de la contaminación, porque ese será cada vez más el problema. Volviendo al señor Sinner y otros atletas, nuestros laboratorios son absolutamente sensatos. A veces pensamos que somos un poco víctimas de la perfección de estos laboratorios, ya que son capaces de detectar una cantidad muy pequeña de sustancias. Así que hay que abordar la contaminación. Y por supuesto muchas otras cosas como la educación, que usted mencionó, que juega un papel vital no solo para ser percibida como un persecutor que atrapa y castiga, sino para reequilibrar el sistema, apoyar y prevenir. En muchos casos, incluido el de Sinner, vemos que la educación es sumamente importante para que los atletas comprendan las reglas y procesos.

¿Cuánto tiempo más se proyecta en la WADA?

En mayo de este año tendremos elecciones, pero soy el único candidato, así que asumo que seré reelecto, y ese sería mi periodo final. A finales de 2028 terminaré mi misión como presidente.