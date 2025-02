Terremoto en el tenis: Jannik Sinner recibe una inédita suspensión por dopaje tras llegar a un acuerdo con la WADA

Una de las grandes polémicas de los últimos años en el tenis llegó a su fin, luego de Jannik Sinner recibiera una suspensión de tres meses por dopaje. El castigo se da en medio de un acuerdo entre el número uno del mundo y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para zanjar la discusión ahora y no en abril en el TAS, como estaba programado.

Este sábado la WADA comunicó los términos del acuerdo y apoya la tesis del italiano. “La WADA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y se produjo sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, un atleta es responsable de la negligencia de su entorno”, señala.

“Con base en el conjunto único de hechos de este caso, se considera que una suspensión de tres meses es un resultado apropiado. Como se indicó anteriormente, la WADA no solicitó la descalificación de ningún resultado, salvo el que había impuesto previamente el tribunal de primera instancia. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ambas demandadas en la apelación de la WADA ante el TAS, ninguna de las cuales apeló la decisión de primera instancia, aceptaron el acuerdo de resolución del caso”, agregó.

El organismo internacional explica que el deportista “cumplirá su período de suspensión desde el 9 de febrero de 2025 hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2025 (lo que incluye un crédito por los cuatro días que el atleta cumplió previamente mientras se encontraba bajo suspensión provisional). Según el artículo 10.14.2 del Código, el Sr. Sinner podrá regresar a la actividad de entrenamiento oficial a partir del 13 de abril de 2025″.

De este modo, el flamante bicampeón del Abierto de Australia llegará en condiciones de jugar Roland Garros y muy difícilmente pierda su condición de número uno del mundo, debido a la amplia ventaja que tiene sobre sus perseguidores.

La reacción del italiano

El tenista italiano se mostró aliviado tras el acuerdo y cree que con esto se zanja el asunto y podrá concentrarse en su regreso a las pistas. “Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo”, expresó a través de un comunicado. “Sobre esta base he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción de tres meses”, añadió.

La razón que siempre defendió para que el clostebol llegara a su organismo fue que su fisioterapeuta de entonces le dio un masaje sin guantes, tras haber utilizado una crema para una herida, la que contenía esta sustancia.

Su abogado afirma, en tanto, que “está claro que Jannik no tenía ninguna intención, ningún conocimiento y no obtuvo ninguna ventaja competitiva”, junto con celebrar que su cliente pueda cerrar esta complicada etapa y lamentar que haya pagado por un error de un miembro de su equipo.