Con sanciones dispares: el quiebre que se produjo en el tenis tras el castigo por dopaje a Jannik Sinner

Desde que Jannik Sinner (1° del ranking ATP) dio positivo en un control antidopaje, el circuito del tenis se remeció por completo. El caso del italiano provocó un terremoto que hasta el día de hoy causa estragos.

Se trata de una de las polémicas más grandes de los últimos años en la disciplina, que vuelve a florecer. El nacido en San Cándido llegó a un acuerdo con la Asociación Mundial de Antidopaje (WADA) para zanjar la discusión y evitar ir al TAS en abril, como estaba programado. ¿El resultado? Una suspensión de apenas tres meses para el actual número uno del ranking.

El tenista de 23 años no podrá participar en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, pero podrá regresar en el Masters 1000 de Roma, justo antes de Roland Garros. Llegará al Grand Slam francés con 9.410 puntos de los 11.830 que ostenta actualmente.

Sinner dio positivo tras un control realizado durante Indian Wells, en marzo del año pasado. La Unidad de Integridad del Tenis (ITIA) recibió la defensa del tenista de 23 años y determinó no tiene culpa ni negligencia en las dos violaciones al reglamento. El argumento detallaba que su fisioterapeuta se untó una crema que contenía clostebol, un esteroide anabolizante que se encuentra habitualmente en pomadas para tratar lesiones cutáneas. Este, sin embargo, también se utiliza para aumentar la masa muscular y el rendimiento físico.

El proceso continuó y debía haber una resolución en abril de este año, en el TAS. No obstante, la WADA y el italiano llegaron a un acuerdo. “La WADA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y se produjo sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, un atleta es responsable de la negligencia de su entorno”, señaló la Agencia en un comunicado, donde se detalló que la suspensión será de solo tres meses.

“Con base en el conjunto único de hechos de este caso, se considera que una suspensión de tres meses es un resultado apropiado. Como se indicó anteriormente, la WADA no solicitó la descalificación de ningún resultado, salvo el que había impuesto previamente el tribunal de primera instancia. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ambas demandadas en la apelación de la WADA ante el TAS, ninguna de las cuales apeló la decisión de primera instancia, aceptaron el acuerdo de resolución del caso”, continuó el escrito.

Un terremoto en el circuito

La resolución de la WADA causó un rechazo prácticamente transversal en el circuito. La Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que tiene como líder a Novak Djokovic, denunció diferencias de criterios con respecto a Sinner y los casos de otros tenistas.

“No se trata sólo de los diferentes resultados para diferentes jugadores. Es la falta de transparencia. La falta de proceso. La falta de coherencia. La falta de credibilidad en la sopa de letras de las agencias encargadas de regular nuestros deportes y atletas. La falta de compromiso de la ATP, la WTA, los Grand Slams, la ITIA y la AMA para reformar y crear un sistema justo y transparente en el futuro”, indicó el organismo en su escrito.

Nole, que es un miembro ejecutivo de la entidad, ya se había referido en el pasado sobre el dopaje de Sinner, acusando falta de transparencia. “Creo en un deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar limpio. Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no me parece alguien que haría algo así, pero me he sentido realmente frustrado, como la mayoría de los demás jugadores, al ver que se nos mantuvo a oscuras durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte”, señaló en una entrevista en diciembre de 2024.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 19, 2025 Serbia's Novak Djokovic reacts during his fourth round match against Czech Republic's Jiri Lehecka REUTERS/Tingshu Wang

Como Djokovic, una amplia cantidad de tenistas han mostrado su descontento. “Espero que en adelante todos puedan hablar con la AMA y si te dicen: ‘Encontramos esto, son dos años’, tú respondas: ‘No, quiero un mes’. Ojalá sea un precedente, sino sería raro”, aseguró el ruso Daniil Medvedev (8°) tras perder en las semifinales del ATP de Marsella. En tanto, el experimentado Stanislas Wawrinka (158°) también se lanzó contra Sinner. “Ya no creo en un deporte limpio”, publicó el suizo en su cuenta de X.

Uno de los más críticos ha sido Nick Kyrgios. El australiano, que ya se había manifestado en numerosas oportunidades, volvió a cuestionar las pocas consecuencias que sufrió el italiano. “Entonces, la WADA salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”, escribió en X. “Conozco a muchos jugadores que sienten lo mismo en este momento, así que buscaremos reunirnos la próxima semana para que podamos hablar de ello. Estén atentos a la hora exacta”, agregó el australiano.

El propio Nicolás Jarry, en entrevista con El Deportivo, también se refirió al tema. El chileno cuestionó el trato privilegiado que tuvo Sinner y las diferencias que tuvo en comparación al castigo que sufrió él, que estuvo 11 meses suspendido, perdió el ranking y debió empezar desde cero.

“Cien por ciento. Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar”, aseguró, en enero pasado, al ser consultado sobre si fueron injustos con él. “Por mi lado me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente”, añadió.

Nicolás Jarry gana elogios. Foto: Photosport

Sanciones por clostebol en otros deportes

Si bien el clostebol es un medicamento (corticoide), la sustancia se ha utilizado históricamente para mejorar el rendimiento deportivo. Por ejemplo, estaba presente en el Oral-Turinabol, la base del programa de dopaje de la antigua República Democrática Alemana.

Es por ello que la utilización del clostebol ha sido castigada en diferentes deportes y disciplinas. La esquiadora noruega Therese Johaug dio positivo por usar una crema labial que tenía el componente. Sin embargo, pese a que no tuvo intención en sacar provecho de la sustancia, su defensa no logró impedir que el Tribunal de Arbitraje Deportivo la castigara con una sanción de 18 meses. Esto le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

Otro caso es el de la patinadora española Laura Baquero, que dio positivo durante los Juegos de Invierno de Pekín 2022 luego de usar una pomada para tratar un corte producido por un patín. Fue sancionada por un año, pero la AMA recurrió la sanción con el propósito de que esta fuera prolongada. La hispana no puede competir hasta el día de hoy.

Por otro lado, el atleta paralímpico costarricense Sherman Güity, que dio positivo por clostebol en 2019, fue suspendido por dos años tras utilizar un spray para cicatrizar una herida en su oreja.