“Falta de transparencia”: asociación de tenistas que lidera Novak Djokovic fustiga la sanción de Jannik Sinner

Durante la jornada de este sábado se dio a conocer el acuerdo al que llegó Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, con la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) por su caso de doping positivo durante Indian Wells en 2024. El consenso entre ambas partes dejará al italiano fuera de las canchas por tres meses, generando una ola de críticas por parte de tenistas y ahora de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que tiene como líder a Novak Djokovic.

En un principio, la WADA llevaría el caso a una audiencia en abril, donde solicitaban una sanción de entre uno a dos años. Sin embargo, Sinner rápidamente se puso en contacto para llegar a un acuerdo, que finalmente lo dejará apartado del circuito por un periodo mucho menor.

“Con base en el conjunto único de hechos de este caso, se considera que una suspensión de tres meses es un resultado apropiado. Como se indicó anteriormente, la WADA no solicitó la descalificación de ningún resultado, salvo el que había impuesto previamente el tribunal de primera instancia. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ambas demandadas en la apelación de la WADA ante el TAS, ninguna de las cuales apeló la decisión de primera instancia, aceptaron el acuerdo de resolución del caso”, señaló el comunicado de la Asociación Mundial Antidopaje.

Jannik Sinner llega a un acuerdo con la WADA y tendrá una sanción de tres meses por su caso de dopaje. Foto: REUTERS/Mike Segar

La reacción de los jugadores

Esta resolución no cayó muy bien dentro de la PTPA, quienes realizaron un comunicado oficial por el veredicto final del caso de Sinner, criticando el resultado de este y denunciando la diferencia de criterios de la WADA con algunos tenistas. “El ‘sistema’ no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes”, partió señalando el escrito.

“No se trata sólo de los diferentes resultados para diferentes jugadores. Es la falta de transparencia. La falta de proceso. La falta de coherencia. La falta de credibilidad en la sopa de letras de las agencias encargadas de regular nuestros deportes y atletas. La falta de compromiso de la ATP, la WTA, los Grand Slams, la ITIA y la AMA para reformar y crear un sistema justo y transparente en el futuro”, continúa, afirmando la falta de transparencia en este caso. Durante la primera investigación, la La Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) mantuvo en total secreto los antecedentes del caso, que finalmente concluyeron con Sinner absuelto y con una multa económica y la pérdida de los puntos de Indian Wells.

Uno de los miembros ejecutivos de este organismo es el serbio Novak Djokovic, quien en el pasado se ha referido a este tema, argumentando sobre la falta de transparencia que hubo en este caso. “Creo en un deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar limpio. Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no me parece alguien que haría algo así, pero me he sentido realmente frustrado, como la mayoría de los demás jugadores, al ver que se nos mantuvo a oscuras durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte”, señaló en una entrevista en diciembre de 2024.

Con la sanción interpuesta, el italiano podrá llegar al segundo Grand Slam del año, Roland Garros, uno de los torneos más prestigiosos del tenis. Además, con la baja de tres meses perdería un total de 2.000 puntos ATP, pero con la diferencia de puntos que lleva con Alexander Zverev (2º) lo más probable es que vuelva de la sanción aún siendo el número uno del ranking.