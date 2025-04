“Estamos dispuestos a destinarles dinero”: el fútbol chileno clama por el regreso de los carabineros a las canchas

La violencia nuevamente venció al fútbol. Durante la última semana, el balompié chileno pasó de los elogios al abismo. Sin un paso intermedio. De la notable victoria de la U ante Estudiantes de La Plata, en dos días el foco paso a los incidentes ocurridos en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza. En la antesala del duelo por la Copa Libertadores, dos fanáticos, uno menor de edad, perdieron la vida en las inmediaciones del estadio Monumental, durante una disputa con personal de Carabineros producto de un turbazo en la entrada.

Minutos más tarde, cuando el partido llegaba a su desenlace, un grupo de hinchas invadió el terreno de juego. La Conmebol rápidamente tomó la decisión de postergar el duelo. Ahora el elenco brasileño pide los puntos. Sin embargo, lo deportivo pasa a un segundo plano ante la situación vivida en Macul. Nuevamente la seguridad se ve vulnerada. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana culpa al Cacique de lo sucedido. “Durante el proceso de supervisión en terreno del evento, detectó múltiples incumplimientos normativos, por lo que la institución hará uso de su facultad para instruir un proceso sancionatorio al club organizador”, expusieron el viernes. Producto de todos los sucesos se suspendió el Superclásico programado originalmente para el domingo.

Rápidamente desde los clubes nacionales alzan la voz. Como en otras oportunidades, se vuelve a instalar el debate por la presencia de personal policial en los recintos deportivos. Desde 2013 que Carabineros no participa activamente del resguardo de los reductos. Hoy esa labor está enfocada en los guardias privados que contratan las instituciones.

Un dirigente que siempre ha velado por el retorno de personal policial es Juan Tagle, quien vuelve a ser enfático en su postura. “Los clubes deben asumir muchas responsabilidades como organizadores de espectáculos y si no cumplimos, está bien que nos sancionen. Pero no tenemos las herramientas para enfrentar a bandas de delincuentes, eso es un problema de orden público que debe ser asumido por el Estado. De lo contrario seguiremos de manera infinita en este ejercicio de echarnos las culpas unos a otros. Como Universidad Católica quisiéramos trabajar junto con el gobierno en encontrar la forma de poner fin a este flagelo”, señala el presidente de Cruzados a El Deportivo.

Algo que el timonel estudiantil ya había dicho en el pasado. “Tenemos que ponerle fin a esto de una manera distinta. Necesitamos a Carabineros dentro de los estadios y estamos dispuestos a poner lo que el gobierno nos pida para lograrlo. Debemos trabajar en conjunto para revertir esta tendencia”, dijo en 2023, cuando se suspendió un Clásico Universitario por incidentes.

Colo Colo arriesga severas sanciones tras los incidentes en el Monumental. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Una visión similar a la que comparten otros miembros del Consejo de Presidentes. “Lo primero que todo es expresar mis condolencias a la familia. Es lamentable la pérdida de dos vidas y eso es lo que más duele en este momento”, dice de entrada Jorge Contador, mandamás de Coquimbo Unido.

Sobre la presencia de Carabineros es enfático. “Son necesarios para resguardar la seguridad en los estadios. Pero el tema es más profundo, pero es necesario que vuelvan para comenzar a retomar el orden”, comenta. El club pirata, de hecho, se pone a disposición de invertir para que retorne la fuerza policial. “Estamos dispuestos a destinar dinero para Carabineros, tal como se hace en Argentina para la policía local. Nosotros ya destinamos mucho dinero en guardias que no están capacitados para enfrentar ese nivel de violencia y agresión que se vive en diferentes estadios del país”, establece.

Sobre este último punto también opina Hernán Rosemblum, presidente de Huachipato. “El hecho de que Carabineros esté al interior de los estadios, a nuestro entender, le da mayor tranquilidad y seguridad a todos los asistentes, aunque sea para disuadir. Las atribuciones que tienen le permitirían controlar bastantes cosas que hoy suceden. Los guardias tienen atribuciones muy limitadas y no tenemos la certeza de que todos tengan las capacidades suficientes”, indica.

“Desde siempre he pensado que necesitamos el apoyo de Carabineros. En muchas oportunidades están, pero en una posición alejada. No preparados para atender alguna emergencia. ¿Por qué el país debería pagar por una actividad privada? Yo he hablado con muchos dirigentes que están disponibles, a pesar de que hoy la ley no lo permite, para pagar los servicios y los costos que conllevaría tenerlos al interior de los recintos. Para eso debe haber una modificación de la ley”, sentencia.

Claro que al igual que el timonel de Coquimbo, hoy pone su foco en el fallecimiento de los hinchas. “Lo que pasó es terrible. No se le puede dar más importancia a lo que pasó dentro. Lo más grave y terrible es la muerte de los niños. Es lamentable”, dice.

¿Pueden volver los carabineros?

En 2013, Carabineros dejó entrar a los estadios para resguardar la seguridad de los asistentes. “La medida que se tomó hace más de una década tiene origen en que los servicios de estadio convocaban un gran número de contingente policial. Esto tenía tres grandes objetivos y estaba direccionado a los anillos de seguridad. Había tres. Se desarrollaba un gran número de efectivos. Eso hacía que la oferta de seguridad bajara en los lugares donde se jugaban los partidos y afectaba a la comuna”, explica Miguel Ángel Castro, ex jefe Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9, a este medio.

¿Puede ser modificada la ley para que los clubes le paguen al Estado por el servicio de Carabineros? El general en retiro Jorge Tobar lo ve como algo muy lejano. “El Estado provee de distintos tipos de servicios a la comunidad. Entre ellos, está el de la seguridad pública. Los carabineros no están para prestarle servicio a los privados, sino al público en general. Cuando hoy tienes a una institución, en términos de dotación, bastante disminuida, que vayas a retirar personal de las calles, porque los clubes le pagan al Estado para que presten servicio a los estadios, me parece que va en la línea contrario del deber del Estado de proveer de seguridad a toda la comunidad”, señala.

“Todavía recuerdo, cuando yo aún estaba en servicio, cómo teníamos que restar personal del plan cuadrante para invertir en los servicios de estadio. Cuando Carabineros interviene internamente en esto, hay una inversión de gente muy alta que afecta en la seguridad pública en las calles y en el resto de la comunidad. Me parece que va en contra de toda la filosofía al rededor de los deberes del Estado para con la comunidad. No creo que sea el camino”, enfatiza.

De hecho, el exgeneral esboza una crítica a los clubes deportivos por desviar el foco de su eventual inversión. “Si creemos que el problema se soluciona porque devolvemos a los carabineros a los estadios y no atendemos los problemas de fondo, entonces lo único que va a decantar es que esto se va a seguir perpetuando en el futuro. El proceso que inició todo esto estaba lleno de detalles que no se supieron resolver. Pero siempre he creído que si las partes tienen la voluntad de llegar a un buen puerto en una misión, lo van a hacer. Aquí siempre hemos visto que hay resistencia de las sociedades anónimas a asumir su rol. Deben asumir esto como un deber. Así como lo hacen muchas empresas del sector privado. Aquí los que están al debe son ellos”, dice.

En esa línea, cree que debe existir una capacitación a la seguridad privada. “Entrando en una materia más técnica, hay que saber cómo va a ser la exigencia en los términos de actividades masivas. Es algo súper relevante. No se avanza en lo técnico si no hay voluntad. Para que haya seguridad privada buena, debe existir una inversión por parte de las concesionarias”, remarca.

El debate está abierto y las posturas sobre la receta siguen siendo muy diversas.