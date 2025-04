La violencia le vuelve a ganar al fútbol: autoridades suspenden el Superclásico entre la U y Colo Colo

No se juega el Superclásico. Luego de los hechos de violencia acontecidos este jueves en el estadio Monumental, en el contexto del partido ente Colo Colo y Fortaleza, las autoridades determinaron suspender el encuentro que estaba programado para este domingo.

Durante la mañana, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, había condicionado la realización del duelo al informe emitido por Carabineros. Finalmente, el estudio realizado por la policía concluyó que no están las condiciones para desarrollar el encuentro que se desarrollaría en el Estadio Nacional. ¿La razón? Los uniformados temen por su integridad por los últimos sucesos que han ocurrido. “Están expuestos”, dicen. Durante las últimas horas, además, han existido amenazas de la Garra Blanca. El mismo día del partido, además, se desarrollará el funeral de los dos hinchas fallecidos en la antesala del cotejo que no se terminó.

Las señales de la postergación del tradicional encuentro llegaron desde temprano. Pablo Milad, el presidente de la ANFP, se puso en contacto con Aníbal Mosa, el timonel del Cacique. Ambos lamentaron lo sucedido e intercambiaron opiniones. El curicano ya le avisaba al empresario las dificultades que existían para realizar el cotejo contra los azules. La ANFP dio a conocer a las 10 de la mañana que no se iba a desarrollar la conferencia de capitanes.

Los hechos de violencia en Macul llevaron a concluir que el Superclásico no se puede jugar. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Desde Colo Colo no había intención de disputar el partido. “No se debería jugar”, dijo el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares. “Es el día más triste que tiene la institución. Lo aconsejable no es jugar, por respeto a la familia de los fallecidos”, complementó. El timonel fue más allá y abordó como cambia el centenario del club tras los sucesos. “Es muy difícil celebrar. La conmemoración siempre debe estar, pero será distinto porque estamos viviendo el duelo institucional más triste de la historia”, señaló. Los jugadores, en tanto, no entrenaron.

En la vereda de la U, en tanto, continuaban alistado el compromiso. Incluso, funcionarios del club llegaron al Estadio Nacional para seguir trabajando en el plan de seguridad autorizado días previos. Este contemplaba cuatro anillos de seguridad, 500 guardias privados y la presencia de 790 uniformados.

Historial complicado

La suspensión del clásico es la segunda del año para un partido de esta categoría. El enfrentamiento que debían disputar en el verano, válido por la Supercopa, tampoco pudo llevarse a cabo, en ese momento por la imposibilidad de encontrar un recinto neutral que estuviera dispuesto a recibir a los dos equipos. Precisamente existía temor por parte de las autoridades de cara a eventuales enfrentamientos.

El del jueves es un nuevo episodio de violencia para el Cacique, que en los últimos años no ha podido terminar partidos en más de una ocasión. El más reciente había sido en la Supercopa de 2024, ante Huachipato, cuando una invasión en la recta final del duelo obligó a la suspensión del mismo. Finalmente, el certamen se tuvo que cerrar casi 10 meses después, a puerta vacía, en Rancagua.

Más atrás está en la memoria el clásico entre Colo Colo y la UC, cuando un proyectil impactó a Nicolás Blandi. En esa ocasión también los equipos se fueron al vestuario. Sin embargo, la resolución de la ANFP fue diferente, ya que terminaron el partido con el marcador que tenían en ese momento, favorable al cuadro estudiantil.

La petición de las autoridades

Durante la mañana de este viernes, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, había pedido que el Superclásico sea postergado. Lo que finalmente ocurrió. “Acá en Chile llevamos años viendo esta tragedia y no hemos tomado una decisión de cómo enfrentar el fenómeno. Tanto así que ayer echaron a la responsable de Estadio Seguro. Es como una caricatura que vamos a hacer el Superclásico, el partido más riesgoso del año y no tenemos ni siquiera encargada de Estadio Seguro, no sé a quién llamar para coordinar alguna actividad. Tomar una decisión así, a puerta de un partido de esta convocatoria, sin tener una estrategia de seguridad distinta a la del jueves, me parece riesgoso”, manifestaba la autoridad comunal.

“Tenemos amenazas en redes sociales de una de las barras contra Carabineros, tenemos un llamado a una manifestación en Plaza Italia, tenemos turbazos en varios lados. Por lo tanto, en este clima convocar a un partido así, sin tener medidas de seguridad extraordinarias, se transforma en un riesgo para la población de Ñuñoa”, añadía.