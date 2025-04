Con un detallado informe: la Conmebol prepara una sanción lapidaria para Colo Colo tras graves incidentes ante Fortaleza

Fue una jornada bochornosa, marcada por los incidentes y la tragedia. Dos personas fallecieron en las inmediaciones del estadio Monumental, en un hecho que provocó conmoción, pero que fue el clímax de una serie de violentos incidentes que desataron la preocupación en Colo Colo. En el Cacique temen por las consecuencias.

Las complejidades iniciaron en la previa del cotejo ante Fortaleza. En el ingreso al recinto de Macul, numerosos forofos albos, en diferentes oportunidades, realizaron avalanchas para ingresar forzosamente al reducto. También entraron a la Casa Alba, donde se presentaron robos de indumentaria e implementos deportivos, además del destrozo del gimnasio que utilizan las series menores.

Las estampidas no se detuvieron, por lo que los agentes policiales iniciaron un procedimiento para frenar el accionar. En los incidentes llegó al lugar personal de Control de Orden Público de Carabineros (COP). Ahí, un carro lanzagases habría atropellado a dos personas. Ambas se encontraban aplastados por una reja que se desplomó producto de las estampidas.

Según información de El Deportivo, las víctimas fatales son una adolescente de 17 años y un niño de 13 años. Ambas se encontraban atrapadas por una reja que se desplomó producto de las estampidas, momento en el que un carro lanzagases les habría pasado por encima. El deceso de una de ellas se produjo en el momento, mientras que otro fue en la clínica Bupa, recinto médico ubicado en las cercanías del reducto deportivo. Fiscalía está trabajando para esclarecer los hechos.

Dos hinchas de Colo Colo fallecieron tras el atropello de un vehículo de Carabineros. Foto: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Un partido que no se debió jugar

La información circulaba por el Monumental hacía varios minutos, aunque hasta ahí no había precisiones. La policía uniformada daba cuenta de heridos, pero no hablaba de fallecidos. La noticia de los decesos se dio a conocer minutos antes del inicio del partido, pero no se produjo ninguna consecuencia en la realización del mismo. No hubo reacción por parte de la organización, ni de Colo Colo ni de la Conmebol y el duelo inició como si nada.

Los asistentes se terminaron de enterar en el entretiempo de la tragedia. Ahí fue cuando inició un nuevo conflicto entre parte de la parcialidad alba y Carabineros. Hubo enfrentamientos en el exterior del recinto, en las inmediaciones del Monumental. Los hinchas lanzaron piedras, proyectiles y bengalas, mientras que las fuerzas policiales tomaron decenas de detenidos.

Las manifestaciones continuaron en las tribunas. En primera instancia, dejaron de cantar y se callaron, en honor a los dos jóvenes fanáticos fallecidos. Después, iniciaron los cánticos alusivos a Carabineros, además de otros emotivos: “El día que me muera me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar”, se escuchó en el recinto.

No obstante, después vino el lío, que debe ser el más grave de la historia del recinto albo. Por la magnitud de las acciones y por el contexto en que se producían. Una serie de forofos rompieron los acrílicos que rodean al Monumental e ingresaron, provocando la suspensión del duelo. Esto desató la preocupación en Colo Colo, pues las consecuencias pueden ser severas.

La incertidumbre se prolongó por varios minutos. La primera medida fue el desalojo del recinto, una labor que realizaron los guardias tácticos que se desempeñan en el interior de los recintos deportivos. En el intertanto, había que definir qué sucedía con los minutos restantes. Ya con ambos planteles en los vestuarios, circulaba la tesis de que el encuentro podría reanudarse siempre que el reducto albo estuviera absolutamente vacío. Hubo, de hecho, nuevos llamados a quienes quedaban en las tribunas, fundamentalmente para evitar encontrarse con el duro panorama que se vivía en las afueras. El estadio nunca se vació completamente.

Finalmente, llegó la notificación. “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuación del partido entre Colo Colo (CHI) y Fortaleza (BRA) por la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025, dicho encuentro queda cancelado”, indicó el organismo.

“Asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que todos los procesos establecidos en el Manual de Clubes fueron seguidos, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Todas las informaciones de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio serán enviadas a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, siguió.

A Luque, donde funciona la sede del fútbol sudamericano, ya habían llegado suficientes reportes respecto de la gravedad de los problemas. De hecho, uno de los oficiales encargados de la inspección del duelo se desplazó a las afueras del estadio, donde se verificaban los enfrentamientos entre los hinchas y la policía.

Los castigos que arriesga Colo Colo

En Macul hay inquietud y pesadumbre. Fue una noche lamentable, en todos los sentidos. No solo hay tristeza por los dos jóvenes hinchas fallecidos, sino que intranquilidad por los violentos hechos acontecidos.

En Colo Colo temen por los castigos que puedan recibir, ya que los agentes de la Conmebol tomaron nota de todo lo sucedido en la jornada. Desde los primeros incidentes en la Casa Alba, pasando por las avalanchas y por la violenta invasión que provocó la suspensión. Ni hablar de la tragedia que involucró a dos menores de edad. Todo fue consignado por el ente rector del fútbol sudamericano.

El Cacique ya se encontraba en una especie de lista negra. ¿El motivo?, su recurrente mal comportamiento fuera del país. Argentina, Brasil o Perú sufrieron las prácticas de la parcialidad alba durante la edición de 2024 de la Copa Libertadores.

Por otra parte, los antecedentes de castigos también aumentaron la complicación. River Plate y Racing fueron sancionados a jugar sin público el primer cotejo de la fase de grupos del certamen continental. Las puertas cerradas tienen como motivo la utilización de pirotecnia y fuegos de artificio. Los millonarios ante Atlético Mineiro, en octubre pasado, en las semifinales del torneo. También tuvieron que desembolsar US$ 205 mil por diferentes artículos del Manual de Clubes y Código Disciplinario (conducta, expresiones discriminatorias, fallas en los reflectores, no presentar jugadores en las entrevistas post partido y cuestiones de seguridad). La Academia, en tanto, contra Corinthians, sufrieron por lo mismo: un recibimiento marcado por una lluvia de bengalas, siendo multados con 100 mil dólares.

Sin embargo, en Macul, los hechos sucedidos se asumen internamente que los hechos son notoriamente más graves que lo ocurrido en Argentina. En Colo Colo temen por una sanción que alcance los dos años sin público. No obstante, podría ser aún peor.

Según el Código Disciplinario, el Cacique incluso podría ser descalificado de la Copa Libertadores. La Conmebol le entregó la categoría de “cancelación” al duelo. “La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar las circunstancias de cada caso en particular y las pruebas disponibles. El club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la CONMEBOL. La CONMEBOL tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club de cualquier otra competición de la CONMEBOL”, consigna el artículo 5.1.13.

“Además de las sanciones disciplinarias y económicas descritas en el enunciado anterior, el club deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones en materia civil u otra índole contra los demás clubes y/o terceros afectados, exonerando y liberando a la CONMEBOL de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y/o perjuicios causados a propios o a terceros”, continúa el escrito.

En Macul están con la mirada puesta en Luque, Paraguay, lugar donde está la sede del organismo rector del fútbol sudamericano. Están a la espera de cualquier castigo, en una situación que ocurre a poco más de una semana del centenario del Cacique.