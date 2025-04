El detalle del plan de seguridad de la U para resguardar el Superclásico

La U se prepara para el Superclásico, pero no tan solo desde lo deportivo. Los hechos de violencia que ocurrieron el jueves en el Monumental, en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, llevan a los laicos a preparar un amplio contingente de seguridad en las inmediaciones del Estadio Nacional para evitar que sucedan incidentes y cumplir con las exigencias de las autoridades, que aun no confirman la realización del tradicional cotejo.

Según pudo saber El Deportivo, las puertas del reducto de Ñuñoa se abrirán tres horas del comienzo del partido, para que comiencen a llegar los fanáticos. Ya estaba estipulado que solo asistirán hinchas del cuadro estudiantil al encuentro ante los albos, pactado para las 16 horas de este domingo. Para eso, Blanco y Negro entregó una lista de forofos que han asistido a partidos en el recinto de Macul, con el objetivo de bloquearlos en la venta de entradas

En las cuadras cercanas al coliseo, habrá cuatro anillos de seguridad. Dos compuestos por Carabineros y dos de personal privado contratado por el club. Serán en total 500 los guardias, 150 de ellos, tácticos. Mientras que la policia ascenderá a 790 efectivos.

El partido en duda

Pese a que este jueves se dijo que el Superclásico se iba a desarrollar, ahora no está confirmada su realización. “El partido del día domingo se encuentra autorizado. La única manera de que no se ejecute es si tenemos una nueva evaluación de seguridad, que se le ha requerido a Carabineros. Si la evaluación de seguridad es negativa, el partido no se va a realizar. El ejecutivo está a la espera de ese informe que Carabineros entregará durante el transcurso del día, a finales de la tarde o a primera hora de la mañana. Si ese informe es negativo, el partido no se va a desarrollar”, señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Los jugadores de Colo Colo intentando contener a los fanáticos que invadieron la cancha del Monumental. (Foto: Photosport)

Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, pidió la cancelación del encuentro. “Tengo una posición firme en esto, no se debería realizar el superclásico, por dos cosas prácticas; no hay sanción y no hay una medida especial de seguridad”, dijo, en entrevista con el medio 24 Horas.

“Yo estaba llamando al delegado presidencial que me respondió que me iba a volver el llamado, porque con las medidas que tenemos es pasarnos de lesos, porque tenemos amenazas en redes sociales de una de las barras contra Carabineros, tenemos un llamado a una manifestación en Plaza Italia, tenemos turbazos en varios lados. Por lo tanto, en este clima convocar a un partido así, sin tener medidas de seguridad extraordinarias, se transforma en un riesgo para la población de Ñuñoa”, añadió.

“Acá en Chile llevamos años viendo esta tragedia y no hemos tomado una decisión de cómo enfrentar el fenómeno. Tanto así que ayer echaron a la responsable de Estadio Seguro. Es como una caricatura que vamos a hacer el Superclásico, el partido más riesgoso del año y no tenemos ni siquiera encargada de Estadio Seguro, no sé a quién llamar para coordinar alguna actividad. Tomar una decisión así, a puerta de un partido de esta convocatoria, sin tener una estrategia de seguridad distinta a la del jueves, me parece riesgoso”, enfatizó Sichel.