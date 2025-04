Tiago Nunes resiste en la altitud: un invento de Rossel le da un punto a la UC ante Cobresal

Luego de nueve días, Universidad Católica volvió a jugar. El antecedente más próximo era la derrota con San Luis, que implicó la eliminación de la Copa Chile, un fracaso más en la temporada y que puso en una posición más que compleja a Tiago Nunes, pese a la ratificación en el cargo del brasileño por parte de Cruzados. En El Salvador, el cuadro estudiantil necesitaba cambiar la cara y, por lo menos, no se fue con las manos vacías. Logró un empate 1-1 ante Cobresal.

Tras quedar en el camino tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Chile, la Liga de Primera es lo único que le queda a la UC en el año (y recién vamos en abril). Por lo mismo, el nivel de obligación para responder en el torneo local ahora es distinto. En el afán de buscar otras respuestas, el entrenador movió la pizarra y tomó decisiones: salió de la titularidad Sebastián Arancibia, mientras que Alfred Canales ni siquiera viajó a la Región de Atacama.

Católica arrancó con un claro afán de ceder la iniciativa. Dos líneas de cuatro bien marcadas en faceta defensiva, ubicándose en su territorio. Hasta el 1-0 del local, la pelota le perteneció en tiempo y forma a los mineros, con un activo Jorge Henríquez. Una UC pasiva, de ritmo cansino, se vio en desventaja en los 18′, gracias al cabezazo de Diego Céspedes, conectando un tiro de esquina, elevándose con plena libertad ante una marca estéril.

¿Cómo iban a reaccionar los cruzados? Quien se diferenciaba del resto era Juan Francisco Rossel. El seleccionado Sub 20, quien acompañó a Fernando Zampedri en ofensiva, trataba de generar nexos y bajaba hasta casi su propia área para interactuar con el balón. Mientras tanto, el Toro, enojado, le pedía a los suyos que salieran del fondo.

Ante un Cobresal efectivo pero no dominador, Católica seguía mostrando los signos de irregularidad que lo han marcado durante 2025. Como que intentaba algo, sin embargo nada claro ni profundo. En los 45′ se salvó del 2-0, por un tiro libre de Henríquez que dio en un poste. En el tiempo añadido, Rossel clavó el 1-1 gracias a una chilena que tiró, luego de una pelota detenida. Sucedió luego de un largo reclamo visitante por una infracción. El local se desconcentró.

Rossel anotó el empate para la UC. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Sin merecimientos, la UC se fue al descanso con la igualdad. Lo malo para los cruzados es que, apenas comenzó el complemento, el juvenil (con distancia, el más destacado del equipo en El Cobre) debió ser reemplazado por lesión. Entró Jader Gentil, el jugador fetiche de Tiago Nunes.

El encuentro se hizo más abierto, donde el control del juego fue más repartido, aunque la claridad faltó. La visita se vio algo mejor, al tener espacios, aunque aquello no lo lograba traducir en ocasiones claras de gol. Lo más cercano fue en los 66′, con un cabezazo del intermitente Eduard Bello, que sacaron cuando iba en dirección al arco. En el epílogo, Andrés Vilches se lo perdió de manera increíble. Gran tapada de Bernedo. El empate no se movería.

Una deuda que no logra saldar la UC es surtir mejor a su hombre gol. Contar con el pentagoleador del fútbol local, Fernando Zampedri, es un plus para cualquier equipo. El punto es que los franjeados no lo aprovechan al escasear la generación de juego. Al 9 no le llega la pelota (no recibe pases con ventaja). Y viene pasando hace rato.

La estadística indica que, en este año, la UC solo ha ganado un tercio de los partidos oficiales que jugó (cuatro de 12).

Ficha del partido

Cobresal: J. Pinos; C. Barrera (46′, A. Astudillo), C. Moreno, J. Tiznado, V. Fernández; D. Céspedes, C. Mesías (73′, A. Márquez); C. Yanis, J. Henríquez (73′, J. C. Gaete), C. Munder; y D. Coelho (73′, A. Vilches). DT: G. Huerta.

U. Católica: V. Bernedo; B. Ampuero, G. Medel, D. González, E. Mena (75′, C. Montes); E. Bello, F. Zuqui, A. Farías (48’, J. Valencia), C. Cuevas; J. F. Rossel (48’, J. Gentil) y F. Zampedri (75′, D. Valencia). DT: T. Nunes.

Goles: 1-0, 18′, Céspedes, cabezazo tras córner de Henríquez; 1-1, 45′+5, Rossel, de media chilena tras balón detenido.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Barrera, Mesías, Munder (C); Zuqui, Farías, Rossel (UC).

Estadio El Cobre. Asistieron 736 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.