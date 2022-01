Carlos Carmona anuncia su retiro del fútbol con emotivo mensaje

Luego de una exitosa carrera futbolística, Carlos Carmona decidió retirarse del fútbol profesional a los 34 años debido a las múltiples lesiones que lo han aquejado durante el último tiempo.

El mundialista indicó en sus redes sociales que el perjuicio es tal, que ya no puede desempeñarse de la forma en la que a él le gustaría.

“Hoy pongo punto final a mi carrera como futbolista profesional. La lesión a mi cadera no me permite seguir compitiendo como me gustaría”, señaló en Instagram.

Carmona le mandó un sensible mensaje a sus familiares, amigos y excompañeros:

“Me queda solo agradecer a mi familia en especial a mi mamá, papá, mi mujer hijos, hermanas y amigos por el apoyo incondicional”.

“También a todos los compañeros, entrenadores y clubes que estuve a lo largo de mi carrera. Me despido de la mejor forma donde quería terminar y de la mejor manera que podía terminar”, agregó el coquimbano.

Carmona con Ali Manouchehri, años atrás en su paso por Coquimbo Unido.

Su exitosa carrera

Carmona cerró su excelente carrera en Coquimbo Unido, club con el que salió campeón de la Primera División B y logró ascender a la máxima categoría del fútbol nacional.

El otrora mediocampista disputó los mundiales sub-20 de Países Bajos 2005 y Canadá 2007. En este último fue capitán y logró el tercer lugar del torneo junto a parte de la actual “Generación Dorada”. También, “Carlitos” formó parte de los planteles que disputaron los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

A nivel de clubes ganó una Serie B de Italia con Atalanta, una Supercopa y una Copa Chile con Colo Colo y el mencionado campeonato de Primera B 2021 con los “piratas”.

El nacido en Coquimbo vistió las camisetas de Coquimbo Unido (en dos oportunidades), O’Higgins, Reggina, Atalanta, Atlanta United y Colo Colo.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Carrerón que hiciste Carmona”, comentó Alejandro Gómez, quien fue su compañero en Atalanta. “Lo mejor para el futuro, un privilegio haber jugado con vos”, añadió el Papu, seleccionado argentino.

Carmona observa la disputa del balón entre Lionel Messi y Fabián Orellana, en aquel triunfo 1-0 de Chile sobre Argentina por las clasificatorias a Sudáfrica 2010. Foto: Archivo Copesa.