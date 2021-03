Caszely sobre la presidencia de Colo Colo: “No lo pensaría dos veces si Vial y Mosa me llamaran”

Es uno de los nombres que más se repite esta semana en Colo Colo y en los pasillos del David Arellano ya corean su apellido. La posibildiad de que el máximo ídolo de los albos -Carlos Caszely- sea el próximo presidente de Blanco y Negro, tras la junta de accionistas que se realizará el próximo 20 de abril, toma fuerza.

“También lo escuché”, asegura el goleador histórico de los blancos, cuando se lo consultó El Deportivo. Y es porque ya es prácticamente un hecho que los bloques gobernantes (comandados por Aníbal Mosa y Leonidas Vial) buscarán una alternativa para seguir en el poder sin estar en la primera línea.

Por lo mismo, Caszely dejó clara su postura y si bien aclaró que nadie lo ha contactado por el momento, “no lo pensaría dos veces si Vial y Mosa me llamaran, porque les enseñaría qué es Colo Colo, les contaría lo importante que es esta institución para el país y les dejaría claro que el problema que hoy tiene el club, son ellos”.

Eso sí, el integrante del mítico equipo de 1973 agregó que “quienes deben sacar adelante a la institución son ellos, por lo que deben superar sus diferencias y trabajar unidos en engrandecer más aún a Colo Colo. Por lo mismo, si no dejan sus líos de lado, no hay ni una posibilidad que yo asuma ese cargo”.

El CSD Colo Colo propuso que Marcelo Barticciotto sea el próximo presidente de Blanco y Negro.

Respalda a Barticciotto

Y aunque su teléfono no ha sonado aún, ni siquiera por un WhatsApp, Caszely ya tiene una idea para una posible gestión en la testera de la sociedad anónima. “Lo primero que hay que entender que la culpa no la tienen Mosa ni Vial, sino quienes crearon las sociedades anónimas para el deporte. Luego estos grandes empresarios deben entender que tienen que trabajar juntos y que las divisiones menores del club, no son un gasto. Todo lo contrario, son una gran inversión”, enfatizó.

Por último; el exatacante habló de quién sería su posible contendor en las elecciones de abril, pues el Club Social y Deportivo Colo Colo postulará a Marcelo Barticciotto al máximo sillón de la entidad financiera. “Barticciotto es un gran referente y tiene el cariño de la gente. El lo haría muy bien, pero siempre y cuando se ponga de acuerdo los dos bloques que ya te mencioné”, concluyó.