Colo Colo vuelve a sufrir por Carlos Palacios: el volante se lesiona y peligra para la recta final del torneo

Colo Colo se complica en el receso de las elecciones. Este sábado, en el entrenamiento que tuvo el plantel del Cacique en Pirque, Carlos Palacios tuvo que abandonar la sesión. El volante ofensivo sufrió una molestia y no pudo completar la práctica. La situación alarmó de inmediato al cuerpo técnico comandado por Jorge Almirón. Se trata de una complicación en la clavícula. Todo esto esto en la antesala al duelo ante Magallanes por Copa Chile, donde los albos buscarán la remontada este martes. Y a una semana de que regrese el Campeonato Nacional.

La mala noticia le llega al mediocampista en un mes que ha sido especialmente duro para él. “Te lo dije el ultimo día que te vi antes de jugar, que ese gol seria para ti, para que celebraras como siempre lo hacías mi pequeño”, escribió Palacios en su cuenta de Instagram tras anotarle a Palestino. La especial dedicatoria era para su sobrino fallecido.

Carlos Palacios, jugador de Colo Colo. Foto: Photosport

Una semana intensa

En Macul están intentando cubrir todos los flancos. Sin embargo, los últimos días han sido acontecidos. Este martes deben defenderse ante el Tribunal de Disciplina de la acusación de desacato por parte de Universidad de Chile. Los azules buscan que se le restén tres puntos al Cacique.

Ese mismo día, pero más tarde, reciben a Magallanes. En la ida perdieron por 3-0. Jorge Almirón llegará al duelo recién enterado del resultado de la polémica por la denuncia azul. Ahora también debe empezar a pensar en un eventual reemplazo para Palacios. El volante es la figura alba.

Defensas a las críticas

La Joya también hizo noticia por su bullada salida de la Roja. Una situación que le valió varias críticas. Sin embargo, también hay quienes lo defienden. Por ejemplo, Ronald Fuentes, quien lo dirigió en Unión Española. “Con Carlos hasta el día de hoy conversamos, le mando mensajes cuando juega bien, me gusta que progrese y que mejore por las condiciones que tiene. Cuando hay que regañarlo, también lo hago”, contó el exdefensor.

“Con nosotros en Unión Española creció muchísimo porque él tenía las capacidades, no porque nosotros seamos genios. Supimos entenderlo y supimos llevarlo de buena manera para que él pudiera demostrar todas las cualidades que nosotros veíamos en los entrenamientos”, agregó el técnico.

En cuanto a las últimas actuaciones de Palacios en la Selección, Fuentes reclamó por los pocos minutos que Ricardo Gareca le ha dado al volante de Colo Colo. “Ni siquiera le ha dado oportunidades”, comentó.

“Carlos no estaba para jugar 10 minutos ante Brasil, estaba para mucho más. Conociendo las ganas que siempre tiene de ser un aporte, para él jugar 10 minutos es nada”, añadió.

Por otro lado, el exseleccionado nacional tuvo palabras para la automarginación del Palacios antes del duelo contra Colombia. “Ahí yo vi frustración en él por no poder jugar y por no ser un aporte considerando las condiciones que tiene. Nada más que frustración. El entrenador (Gareca) no lo entendió, y eso me llama la atención”.

“Para mí, lo que él hizo fue un error, pero también hay que entender la conversación que tuvo con Gareca antes de que lo nominaran. No sé qué fue lo que conversaron, pero no tengo dudas de que Carlos le pidió a Gareca que le dé minutos para jugar y mostrar sus capacidades, pero en 10 minutos no se puede”, cerró Fuentes.