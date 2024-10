Fantasma Figueroa se lanza contra Carlos Palacios: “Camina mucho en la cancha; con ese pelo no juega conmigo”

Carlos Palacios es uno de los grandes protagonistas en las últimas semanas en el fútbol chileno. Dentro de la cancha, ha sido determinante para que Colo Colo pueda alcanzar el liderato del Campeonato Nacional, superando a la Universidad de Chile. Sin embargo, fuera del campo hizo noticia por bajarse de la Selección antes del duelo frente a Colombia por las Eliminatorias, acusando problemas personales. Esto le valió varias críticas, a las que hoy se sumaron las de Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma, quien actualmente dirige a la selección de Nicaragua, criticó con dureza al volante: “Palacios camina mucho en la cancha, hay que exigirle un poco más; con ese pelo no juega conmigo”, declaró en TNT Sports.

Pide a un chileno en la banca de la Roja

Además, fue consultado por el presente de Selección, instancia en la que disparó contra Ricardo Gareca: “Las derrotas son del técnico. Con los jugadores que hay, Chile no debería ir último. Hay material para competir; no está el mejor Perú, el mejor Bolivia ni la mejor Venezuela”.

“No hay un proyecto, si hubiera un proyecto esto sería totalmente distinto. Vidal y Aránguiz pueden ayudarte todavía, porque los jugadores jóvenes deben ir acompañados de alguien de carácter. Lo que tiene que buscar la federación es planificar el siguiente Mundial, es muy difícil ahora, es como subir la Cuesta El Melón en una bicicleta”, agregó.

Foto: Jorge Loyola/Photosport

Figueroa considera que esto se podría solucionar con un entrenador chileno en la banca: “Seguimos estancados en algo que hace muchos años debimos hacer, decidir por un técnico local. El ideal para nosotros es Pellegrini, pero él sabe que acá se va a meter en un problema”.

Incluso, hasta habló sobre la posibilidad de dirigir a la Roja: “Siempre me quedo en la terna, valoran muy poco lo que hacen los DT de Chile. Yo no sé por qué salí de Católica, de la U y de O’Higgins. Con la U le ganamos Independiente del Valle con un equipo cojo. Con Católica no fuimos campeones porque nos hicieron cambiarnos de estadio, tuvimos que jugar la final en Santa Laura. Hay que creer un poco más en el técnico nacional, lo que hace Miguel Ramírez o el Coto Sierra es muy bueno”.