Carlos Palacios revela la sabrosa conversación que sostuvo con Juan Román Riquelme tras anotarle a River Plate

Carlos Palacios arribó a Colo Colo a inicios de la temporada 2023, a préstamo desde Vasco da Gama, luego de años de bajo rendimiento en Brasil. Arribó al Monumental con la ilusión de volverse a encontrar con el gran nivel que mostró en Unión Española en 2020, y poco a poco fue cumpliendo ese objetivo. Pese a las lesiones, fue uno de los valores destacados en el último año de Gustavo Quinteros al mando del Cacique y este 2024 ha sido el jugador más desequilibrante del plantel, tanto en la Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, la Joya dejó en claro sus deseos de partir: “Siento que ya cumplí un ciclo”.

Durante todo este año Juan Román Riquelme, mítica figura de Boca Juniors y actual presidente de la institución, ha intentado su fichaje, el que no se ha podido materializar. El mítico 10 construyó una relación de amistad con Palacios, quien reconoce con gusto sus charlas con él: “En su momento conversé con Riquelme, me decía que me quería allá, me aconsejaba sobre el juego”, contó en conversación con el podcast Sin Retoque.

El gol a River Plate

Los de Macul se enfrentaron a River Plate por los cuartos de final de la Libertadores. En esa instancia, el formado en los hispanos le anotó en el 1-1 de la ida jugada en Santiago. Tras ese duelo, la Joya confesó que recibió un mensaje de Román: “Lo último que hablamos… me felicitó después del partido acá con River. Me dejó un mensaje de que estaba contento por mí, que estaba haciendo las cosas bien, que había mejorado mucho a lo que habíamos conversado meses antes, que le había hecho caso”.

Juan Román Riquelme.

Además, habló sobre las sugerencias del argentino para que mejorara su nivel: “Siempre me dijo que era diferente, que era un jugador que no era común ver. Me dijo que me entrenara más, que me preparara mejor para diferentes partidos. El roce internacional es diferente, se refería a Copa Libertadores o selección. Que entrenara por fuera y cosas más de la cancha, que fuera para adelante, que no perdiera mi estilo”.

“En su momento vio que no estaba haciendo cosas diferentes que hacía antes y me preguntó por qué. Me dijo que confiara en mí mismo, porque a veces ni yo me doy cuenta del jugador que era”, agregó.