Cartelera de TV del viernes: un día histórico para Claudio Bravo

Opciones para todos los gustos en la televisión deportiva para este día:

Aston Villa vs. Manchester City, 11.00 Copa de la Liga, por ESPN2

Final de la última edición del tradicional campeonato inglés. El partido no solo tuvo a Claudio Bravo como titular, sino que significó un importante logro para el arquero en la historia del fútbol chileno.

George Best, All By Himself, 8.00 por ESPN3, también en ESPN Play

Imperdible historia del futbolista norirlandés, figura del deporte en los 60 y 70.

Stormers vs. Jaguares, 9.00 por ESPN2, también en ESPN Play

Partido de la presente temporada del Super Rugby.

Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers, 12.00 por DirecTV Sports 612 y 1612

Conocido por ser el último partido de Kobe Bryant en su carrera en la NBA.

e-Prix de México, 17.00 por Fox Sports 3

La cuarta fecha de la Fórmula E 2019-2020, la serie de autos eléctricos.

100 Metros, en Netflix

Una película española donde un triatleta es diagnosticado con esclerosis múltiple, pero se propone terminar una carrera. Basada en la historia de Ramón Arroyo.