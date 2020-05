Caso Paulo Díaz: la cláusula de Colo Colo que le entregó US$ 2,7 millones a Palestino

Palestino está a la espera. La FIFA determinó que San Lorenzo tendrá que pagarle 2,7 millones de dólares al cuadro árabe por el pase de Paulo Díaz cuando fue transferido a Arabia, en 2018 . En aquella oportunidad, los transandinos no respetaron lo estipulado en el contrato, que hacía mención al pago de la mitad de cualquier venta al elenco de La Cisterna. La sanción además contempla que el Ciclón no pueda fichar jugadores en los próximos tres mercados de pase. El cuadro de Boedo apeló al TAS, según confirmó Jorge Uauy, presidente del elenco capitalino, a La Tercera.

Lo cierto es que el monto que espera recibir el cuadro árabe se pudo asegurar gracias a la cláusula que fijó Colo Colo, en 2016. Al momento de realizar el traspaso a San Lorenzo, a cambio de US$ 1 millón, en el que el Cacique vendió su parte del futbolista, se dejó establecido que cualquier venta posterior debía asegurar el pago de la mitad de esa transferencia al equipo árabe.

En el contrato de venta entre Colo Colo y San Lorenzo, en el punto 5, en declaración y garantía, se establece que “BNSA pone en conocimiento de SAN LORENZO que el Club Deportivo Palestino SADP es titular y propietario del 50% de los derechos económicos del JUGADOR. En consecuencia, San Lorenzo declara que dicho porcentaje se mantendrá sobre los derechos económicos del JUGADOR al momento de la firma del presente acuerdo y de la suscripción del contrato laboral entre SAN LORENZO y el jugador Paulo Díaz Huincales”.

Además, agrega que en el punto 7, respecto a la cláusula de salida que “para el caso que SAN LORENZO disponga una futura transferencia de los derechos federativos de EL JUGADOR a cualquier otro club asociado a la FIFA, bajo cualquier modalidad, sea en forma definitiva o temporal (contrato o préstamo), de la Argentina o del exterior, SAN LORENZO se compromete a reconocer a favor del Club Deportivo Palestino SADP, el importe correspondiente según las proporciones de los derechos económicos que correspondan en ese momento, sobre el producido neto que arroje la operación”, cierra.

Lo cierto que ese mismo año, Palestino no escondió su molestia por la transferencia de Paulo Díaz. Exigieron una compensación económica, pese a que solo Colo Colo vendió su parte. Su ex presidente, Fernando Aguad, criticó duro a Aníbal Mosa. “Es lamentable que haya gente que solo piensa en el dinero. Acá hay más que solo dinero, hay una persona, un jugador de por medio (…) Se está cometiendo una injusticia porque se está jugando con el futuro de un futbolista que no se merece por lo que está pasando", dijo en aquella oportunidad el dirigente árabe.