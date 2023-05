A punto de convertirse en héroe: revisa el tiro en el palo de Pablo Solari en el superclásico argentino

Pablo Solari estuvo a centímetros de inscribir su nombre en la historia del superclásico de Argentina. El exjugador de Colo Colo ingresó en el complemento para River Plate. Entró al minuto 60 y a los 65′ tuvo un lanzamiento que chocó en el poste del pórtico defendido por Sergio Romero.

Ignacio Fernández, volante de la escuadra de la banda sangre, se conectó con el otrora atacante del Cacique. El Pibe remató de primera, arrastrado, y su tiro dio en el palo. Luego, atravesó toda la línea, sin ingresar. Era la apertura de la cuenta para los dirigidos por Martín Demichelis.

El delantero no formó parte del once de arranque. En la presente temporada, el formado en Talleres se ha visto alternando entre la suplencia y titularidad. En esta ocasión, el estratega optó por utilizarlo como revulsivo. En tanto, el chileno Paulo Díaz no entró la nómina. Había vuelto a las prácticas, sin embargo, no está del todo recuperado de su lesión.