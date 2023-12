En la Sub 20 sacan la voz por la marginación de Luis Rojas: “Nos sirve para tomarle el peso y no cometer esos errores”

La Roja Sub 23 continúa preparándose para enfrentar el Preolímpico que se jugará en enero de 2024 en Venezuela. En medio de los trabajos, el volante de Unión La Calera César Pérez se refirió a los preparativos y a la decisión de Nicolás Córdova de marginar a Luis Rojas de la convocatoria por no presentarse este fin de semana a entrenar en Juan Pinto Durán.

“Han sido dos semanas bien intensas. Nos estamos adecuando a la idea del profe, cada vez la vamos tomando mejor y creo que si seguimos con la misma intensidad y trabajando al cien, se nos van a dar los resultados”, comenzó diciendo en un punto de prensa

“Se está formando un grupo muy lindo. Van a haber compañeros y amigos que se van a quedar afuera, pero lamentablemente es así. Toque a quién le toque habrá que dar lo mejor y al que no le toque apoyar desde donde esté”, agregó.

En cuanto a la situación de Luis Rojas, quien fue desconvocado por incumplir un acuerdo con el cuerpo técnico de la selección chilena, expuso que “son decisiones del cuerpo técnico. Nosotros tenemos que respetarlas y no involucrarnos más allá. Creo que lo que pasó nos sirve para nosotros para tomarle el peso de lo que representa el profe y no cometer esos errores para no quedar afuera de las nóminas”.

Por otro lado, el volante de 21 años habló sobre el interés que han mostrado la U y la UC por quedarse con sus servicios. Sobre esto manifestó estar “contento, creo que eso me hace dar cuenta que estoy haciendo las cosas bien, pero ahora el principal foco es acá y tratar de quedarse con un puesto dentro de la lista final”.

“Lo otro lo ve la gente que está detrás mío. Yo trato de focalizarme acá y ya se decidirá donde voy a jugar. Me lo tomo con calma, esas decisiones hay que tomarlas bien, pensar fríamente para elegir la mejor opción”, cerró.

Por su parte, Vicente Pizarro indicó que “el grupo está muy motivado. Sabemos la idea que quiere el profe y estas semanas nos van a servir mucho para prepararnos físicamente. Está todo el grupo muy unido y muy motivado por el preolímpico. Tenemos una responsabilidad grande, así que lo vamos a preparar de la mejor forma”.

Consultado por el grupo, donde se tendrán que enfrentar a Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú, indicó que “en preolímpicos o sudamericanos todos los rivales son muy duros. Sabemos que cada país viene prácticamente con lo mejor de cada uno. Todos se van a jugar su opción. Solo va a depender de nosotros la forma en la que nos preparemos y lleguemos al primer partido”.

También reconoció que “sería un sueño jugar los Juegos olímpicos. para eso nos estaos preparando. Sabemos que tenemos que ir a competir, pero nuestra meta es esa. Estamos motivados y nuestro objetivo va a ser ese”.

En cuanto al presente de Colo Colo y la salida de Gustavo Quinteros, comentó que “son decisiones de parte del club. Uno más no puede hacer. Estamos enfocados acá. Mi foco está acá en el preolímpico. Son decisiones que no pasan por uno. Sabemos que el profe le dio mucho y le deseamos que le vaya bien”.

Sobre Godoy Cruz, sostuvo que es “un rival muy duro. Sabemos como es la liga argentina así que hay que prepararse. Hay que ir a buscar ese partido y buscar la clasificación”.

También tuvo tiempo para hablar sobre la propuesta de que el torneo de 2024 tenga seis extranjeros en cancha. “Depende del jugador joven ganarse un lugar por más que el extranjero esté o no. Generalmente va en cada jugador ganarse un lugar y jugarse un puesto”.

En cuanto al caso de Luis Rojas, manifestó que “las decisiones acá las toma el cuerpo técnico. Los jugadores son los que están a disposición de ellos. Las cosas están para respetarlas y tenemos que seguir esas normas. El cuerpo técnico tomó la decisión y ya está. El foco de nosotros tiene que estar en la preparación y llegar de la mejor forma al debut”.