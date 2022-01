Chaleco López se afianza en el liderato del Dakar a tres días del final

La constancia ha sido una de las características que ha dispuesto Chaleco López en el Dakar 2022 que se desarrolla en Arabia Saudita. Junto a Juan Pablo Latrach la dupla nacional tomó el liderato de la clasificación de los prototipos ligeros en la etapa 2 y desde ese momento no la ha soltado.

Y es que el plan que ha dado conocer Chaleco ha sido evitar los riesgos innecesarios, más aún con la amplia ventaja que ha conseguido acumular.

Pese a acabar este martes en el tercer puesto 5′29″ por detrás del estadounidense Seth Quintero, López sigue primero en la clasificación general con una ventaja de 1H 19′51″ sobre su más cercano perseguidor, el sueco Sebastian Wrikkson. El podio provisorio lo completa el español Fernando Álvarez a 3H 6′21″.

Por lo mismo, ahora la tarea de los chilenos será aguantar los últimos 885 kilómetros de especial que quedan por delante para celebrar. Claro que, como lo indica la historia del Dakar, por muy amplia que sea la ventaja, todo se definirá al momento de cruzar la última meta.

“Hemos hecho un buen trabajo con Juan Pablo de principio a fin. Dunas, un poco de piedras, bastante contentos por la etapa 9″, comentó López tras la competencia.

“Ahora se vienen tres etapas más bien complejas. Dos etapas que son bien largas y una de 200 kilómetros. Y esto no se acaba hasta que crucemos la meta”, complementó Latrach.

Por su parte, en la categoría de los Autos Nasser Al-Attiyah continúa con su dominio en esta edición del Dakar. El piloto qatarí se mantiene como líder de la clasificación general con una ventaja de 39′05″ sobre el francés Sébastien Loeb.

Si bien la etapa 9 de los autos estuvo peleada en la llegada, con una diferencia de menos de cinco minutos entre los mejores diez, la ventaja alcanzada en las etapas previas sostienen al jeque al tope de la tabla.

“Ayer que tuvimos un problema con una pieza nueva cambiada durante la jornada de descanso, pero hoy hemos hecho de nuevo una buena carrera. Terminamos terceros y contamos con una buena ventaja sobre Sébastien Loeb. Estamos contentos de que el Toyota vaya bien, pero también de estar cerca de la meta final”, comentó Al-Attiyah tras la meta.

Por su parte, Loeb destacó que “hemos realizado una bonita especial, sin sufrir ningún problema particular. No era una etapa en la que se pudiera realmente conseguir grandes diferencias de tiempo. No nos queda mucho más que hacer, así que seguimos atacando. No estamos en posición de realizar cálculos, ya que nuestro retraso frente a Nasser es muy grande. Ya veremos al final”.