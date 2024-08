Chile se ilusiona con su segunda medalla: Yasmani Acosta brilla en la lucha de París 2024

Quinto (se entregan dos bronces) en Tokio 2020, Yasmani Acosta viajó a París son sed de revancha. Por edad y nivel estos son los Juegos Olímpicos en donde puede mostrar su mejor versión, obligando a que en su cabeza solo la medalla sea una opción.

Así se lo hizo saber a El Deportivo solo semanas antes de arribar en Francia: “No me siento ganador de un diploma olímpico, porque mi mentalidad no era ir por un cuarto lugar o ir a participar, yo iba por las medallas. Mi diploma no sé si está en el Comité Olímpico y no lo quiero tampoco. Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad. Es mi exigencia, mi meta y mi desafío propio”, señalaba.

El anhelo este lunes comenzaba su búsqueda para transformarse en realidad. 24 horas después de que Chile consiguiera su primer oro olímpico en estos Juegos, Acosta enfrentaba el desafío inaugural de su camino en París ante el búlgaro Kiril Milov.

La lucha fue igualada, técnica y comenzó con problemas para el chileno nacido en Cuba, ya que Milov ganó el primer punto. Un 0-1 que se mantuvo en el primer periodo (3 minutos), por lo que solo quedaban 180 segundos para igualar el combate.

Eso sucedió antes del primer minuto del segundo periodo. Acosta al empatar las acciones además también conseguía tener la ventaja en caso de igualdad, pero lo cierto es que el combate se comenzaba a complicar. Muy desgastado físicamente, el chileno resistió los ataques de Milov durante la última parte del enfrentamiento.

Entrega que fue premiada con el paso a los cuartos de final y al menos el diploma olímpico, el segundo de su carrera, por más que él mismo haya dicho que no le interesa.

La lucha de los cuartos de final

Apenas media hora después de su trabajada victoria ante Milov, Yasmani Acosta volvió a la acción en el gimnasio ubicado en los Champ de Mars. Su rival ahora era el egipcio Abdellafit Mohamed, quien había ganado 3-1 en octavos de final.

Y la pelea volvió nuevamente a comenzar de forma negativa para el nacional. El medallista de bronce en el campeonato mundial de 2023 marcó diferencias con su estilo agresivo en ese primer periodo y complicó al chileno, quien nuevamente se veía desgastado físicamente.

Pero la segunda mitad le volvió a dar el punto a Acosta. Su rival fue castigado por pasividad y la cuenta quedaba 1-1, con el factor definitorio a favor del chileno, ya que había ganado el segundo punto del combate.

En los últimos segundos Mohamed pidió una revisión por un supuesto cabezazo de Acosta en un contacto el que no fue aprobado y permitió que Chile sumase su segundo punto en el combate, cerrando el encuentro.

Con su presencia las semifinales de este lunes (15.00 de Chile) Yasmani Acosta queda a un paso de las medallas. Si vence al chino Linzghe Meng peleará por el oro o la plata mañana, mientras que de caer en la ronda de los cuatro mejores tendrá dos chances para colgarse uno de los dos bronces que se entregan en los Juegos Olímpicos.