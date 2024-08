¿Cuánto dinero ganó Francisca Crovetto por su medalla de oro en París 2024? El millonario cheque que recibe la nueva heroína nacional

Francisca Crovetto se sube al podio de los Juegos Olímpicos. Al sitial más alto, porque este domingo ganó el oro en tiro skeet. “No tengo palabras. Estoy viviendo el sueño de la Francisca de niña y de todo un país que creyó en mí, del Comité Olímpico, Ministerio, Federación. Son tantas las personas que me han ayudado desde las tías del CAR que me abren la puerta a las 7:30 de la mañana con una sonrisa hasta acá los voluntarios y mi familia”, señaló tras su victoria.

Un triunfo que también fue festejado por el COCh. “Lo buscamos durante muchos años, recuerden que desde el 2008 que no teníamos medalla. También es un trabajo enorme de Pancha, de su federación, ellos han sido fundamentales en este tema. Silenciosamente, tranquilamente, han hecho su pega, han hecho su análisis, su plano estratégico y salió adelante”, señaló Miguel Ángel Mujica, el presidente de la organización.

Ahora, además del reconocimiento mundial y la gloria deportiva, Crovetto recibirá un millonario premio por su gigantesca actuación en París. Sin ir tan lejos, la legislación chilena establece los montos. El Decreto Supremo N°6 advierte que un oro en esta competición otorga 800 UTM. Es decir, cerca de $ 53 millones, que al cambio de hoy son US$ 56 mil. Entonces, la oriunda de San Miguel recibirá $52.720.000 por el oro obtenido en París 2024.

Francisca Crovetto ganó la primera medalla de oro femenina en los Juegos Olímpicos convencionales. Foto: Comité Olímpico de Chile.

La plata también tiene importante compensación: 600 UTM, algo así como $ 40 millones de pesos. El bronce se lleva la mitad de lo que recibe el primer puesto, $ 28 millones. En tanto, el diploma olímpico tiene una suma de 50 UTM, o sea, 3 millones de pesos. Este es el premio que consiguió la ciclista Macarena Pérez, por ejemplo.

La cantidad es importante, pero dista de los incentivos en otros países sudamericanos. Ecuador es el que más dinero premia con 100 mil dólares por cada presea dorada, 80 mil por la plata y 60 mil por el bronce. Brasil, la potencia histórica de la región, aumentó los incentivos en un 30%: de los 49 mil que dio por el primer lugar en Tokio 2020 subió a US$ 63.700.

Rumbo a La Moneda

Luego de su histórica medalla de oro, Crovetto sostuvo un diálogo con el Presidente Gabriel Boric, quien la contactó directamente. El Mandatario ya había felicitado con anterioridad a la deportista a través de X, plataforma en la que le agradeció por “honrar nuestro país y darnos esta tremenda alegría”. Luego, en la conversación telefónica, la primera autoridad le relató a la medallista olímpica la euforia con que se vivió su competición en el país. “Muchos no conocen las reglas del tiro skeet, pero todos se emocionaron cuando pasaste a los seis mejores, cuando quedaste con medalla y cuando fue la definición con la representante de Inglaterra. La verdad es que todos se volvieron tiradores de alguna forma, todos estaban empuñando contigo. Así que de verdad, felicitaciones, me encantaría que cuando vengas recibirte en La Moneda, para agradecerte en nombre del pueblo de Chile esta tremenda alegría que nos has dado, siguiendo al senda de Marlene Ahrens, del Feña (González) del Nico (Massú) y de tantos otros deportistas, que independiente de que logren o no medallas, nos representan y estamos orgullosos de ellos”, le dijo.

“Encantada, ahí estaré y como muy bien dijiste, esto es un mensaje de que nada es imposible, que trabajen con convicción, que los sueños se construyen paso a paso, derrota tras derrota, victoria tras victoria”, respondió la deportista.

Tras despedirse, la tiradora entregó sus apreciaciones sobre la conversación que mantuvo con el Jefe de Estado: “Es un honor, por supuesto, que te llame el Presidente. Siempre es un tremendo honor, así que agradecida por el llamado, por el mensaje de cariño y qué bonito que esto sirvió para que todos se inspiraran. El deporte con armas de fuego es uno de los deportes que más medallas junto con el tenis le ha dado a Chile”.