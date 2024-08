¿En qué lugar está Chile en el medallero de París tras el oro de Crovetto? ¿Cuántas preseas tiene el país en la historia de los JJ.OO.?

Francisca Crovetto escaló a lo más alto de la historia del deporte nacional. La tiradora skeet consiguió la medalla de oro en su disciplina en París 2024. Lo hace en una jornada excepcional y a 20 años de las otras máximas preseas que tiene la delegación nacional. “Todavía no me doy cuenta de lo que ha pasado. Me siento cansada, tengo hambre y me quiero duchar. Creo que me tomará un par de días darme cuenta. Sin dudas, es un día que jamás olvidaré”, señaló, sincerándose, horas después de su hito, al COCh.

“La verdad es que decir que esto es solo mérito mío, sería mentir. Cada persona que me ha acompañado en los últimos 20 años tiene un pedacito de la medalla. Desde las instituciones, como el Comité Olímpico, la federación, el ministerio, y las personas, como mi entrenador, mi preparador físico y mi psicóloga. También mi familia, que apostó por Francisca que a los 14 años soñó con los Juegos Olímpicos. A mis papás que me apoyaron en dejar la universidad y creer que uno puede ser en Chile una deportista de alto rendimiento, que esa sea tu profesión”, agregó.

Francisca Crovetto en lo más alto del podio. Foto: Comité Olímpico de Chile.

La medalla de oro que conquista Crovetto es la tercera para Chile. A dos décadas de la lograda por Nicolás Massú y Fernando González en el dobles del tenis de Atenas 2004 y por el propio Vampiro en la categoría individual. El viñamarino, de hecho, está en París junto al Team Chile y fue uno de los más efusivos en el festejo. En un video grabado por Natalia Duco, se le vio realizar un tradicional ceachei y luego gritar, “¡Grande, Fran!”. Los deportistas le pidieron al histórico exatleta que se hiciera cargo de la arenga.

Con su presea, la oriunda de San Miguel es la primera chilena que gana un oro en unos Juegos Olímpicos y la segunda mujer nacional en un podio, a 68 años de la medalla de plata de Marlene Ahrens en el lanzamiento de la jabalina de Melbourne 1956, con una marca de 50.38 metros.

¿Cómo va Chile en el medallero de París 2024?

Con la medalla de Francisca Crovetto, Chile quedó 35° en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. En el primer lugar aparece China, con 42 totales, pero 18 oros. Estados Unidos es segundo, con 16 doradas y 66 en el conteo general. El mejor sudamericano es Brasil, con 10 medallas, 1 de oro, 4 de plata y 5 de bronce.

¿Cuántas medallas ganó Chile en los Juegos Olímpicos?

Desde Atenas 1896 a París 2024, Chile ha conquistado 14 medallas. Si bien, fue el único país latinoamericano que participó en la primera cita de los anillos de la era moderna, con el atleta Luis Subercaseaux como único representante, las preseas tardaron 32 años en llegar. La primera fue en Ámsterdam 1928, cuando Manuel Plaza se llevó la medalla de plata en el Maratón.