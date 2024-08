La notable reacción de Nicolás Massú tras el oro olímpico de Francisca Crovetto

Nicolás Massú es uno de los héroes del deporte nacional que reacciona al notable oro de Francisca Crovetto. El doble medallista en Atenas 2004, a quien la tiradora le dio el mérito de haber inspirado, celebró junto al Team Chile en París. “Estoy demasiado feliz, es un sueño. El 2004 soñé con estar en unos Juegos Olímpicos, estos ya eran mis cuartos y los miedos de no volver a hacerlo bien, siempre estaban presentes. Yo veía al Nico y al Feña, que me inspiraron, y de verdad que me atravesó el corazón todo el apoyo de la gente”, dijo la deportista este domingo.

El extenista está junto a la delegación nacional. En un video grabado por Natalia Duco, se le vio realizar un tradicional ceachei y luego gritar, “¡Grande, Fran!”. Los deportistas le pidieron al histórico exatleta que se hiciera cargo de la arenga.

Luego, a través de su cuenta de X, Massú escribió un texto homenajeando a la tiradora. “Eres una tremenda persona y deportista, Fran Crovetto. Felicitaciones por tu gran carrera y por esta medalla de oro”, redactó el otrora tenista.