Christian Garin cae de forma inapelable contra Novak Djokovic en la primera ronda del ATP de Astana

Christian Garin (81° del ranking ATP) tuvo un duro regreso a las pistas. El chileno, que no veía acción desde el US Open, a finales de agosto luego de padecer una lesión que lo alejó del circuito, volvió a competir este miércoles en el ATP 500 de Astana. Allí debió enfrentarse contra el siempre complicado Novak Djokovic, cayendo de forma inapelable por un doble 6-1 por los dieciseisavos de final de la competencia.

El serbio, que venía de ser campeón del ATP de Tel Aviv en Israel tras superar a Marin Cilic (14°) demostró su poderío desde el inicio del partido. En el primer juego el balcánico ya sacó ventaja al quebrarle al chileno que al final no pudo devolverlo. Luego otros dos quiebres en el quinto y séptimo game le permitieron a Djokovic asegurar el primer 6-1 del duelo en solo 25 minutos.

En el inicio del segundo set, Garin comenzó a dar muestras de un repunte. Con Nole al servicio, este vez se le hizo mucho más complicado cerrar su saque. Ante esto, la segunda raqueta nacional sacó a relucir toda su entrega para luchar cada punto e intentando emparejar el duelo. Así, a pesar de que Djokovic alcanzó a tener un punto de quiebre, el tenista nacional reaccionó a tiempo para salvarlo e irse con su game para colocar el 1-1 en el marcador.

Sin embargo, este impuso no pudo sostenerlo en el resto del partido, por lo que el europeo aprovechó una nueva oportunidad de quiebre en el cuarto juego, confirmándolo en el siguiente para ponerse 4-1 arriba del chileno. Luego, en el sexto, volvió a quitarle el servicio a Garin y se quedó con la oportunidad de cerrar el partido al saque. Y no desaprovechó la opción, quedándose con el paso a los octavos de final por un doble 6-1 tras una hora y dos minutos.

Así, Novak Djokovic sigue ampliando la ventaja en el frente a frente contra Garin, pues sumó su tercera victoria en igual cantidad de enfrentamientos. Antes Nole había conseguido vencer al chileno en Wimbledon 2021 y la ATP Cup 2022.

Ahora, en el camino del balcánico aparece el neerlandés Botic van de Zandschulp (34°) que se impuso al kazajo Beibit Zhukayev (327°) por un doble 6-1.

Preparación

En la previa de este duelo Garin había aprovechado para entrenar con un tenista que pudiera representar el nivel que le tocaría enfrentar en los dieciseisavos de final. Así, se reunió con Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo y flamante ganador del US Open.

Esta práctica se hizo pública después de que Cristian Madariaga, kinesiólogo de “Gago”, compartiera un registro de la sesión en sus redes sociales. Allí se ve al chileno jugándole de fondo al español, quien práctica sus tiros de volea.

Además, este duelo estuvo marcado por el regreso de Andrés Schneiter como entrenador del deportista, con quien había contado entre 2018 y 2020. “Aquí vamos de nuevo”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram en la que compartió una fotografía junto al técnico.

Este anuncio se dio cerca de un mes después de su termino de relación laboral con Pepe Vendrell. “Ha sido un año difícil, han pasado muchas cosas. He mejorado a pesar de que el ranking no lo demuestra. Tuve mi mejor semana del año sin recompensas de puntos. Ahora tengo que preocuparme para terminar la temporada con buenas sensaciones. Ha sido una temporada irregular, pero he trabajado mucho. Partí el año anímicamente muy mal y sigo acá, peleando”, declaró Garin cuando se confirmó que no seguiría con el español.