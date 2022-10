Christian Garin vuelve a contratar a Andrés Schneiter, el mismo entrenador que despidió hace dos años

“Aquí vamos de nuevo”. Con esas palabras, Christian Garin da comienzo a una nueva etapa en su carrera. Este domingo, el tenista nacional confirmó que volverá a trabajar con Andrés Schneiter como entrenador. El ariqueño estuvo bajo el alero del argentino entre 2018 y 2020, logrando sus mejores momentos en el deporte.

En esos dos años, el chileno escaló al top 100, llegando a ser número 18 en el ranking ATP. El gran salto fue tras obtener el Río Open. Además de aquel título, junto al cordobés, la actual segunda raqueta del país conquistó tres trofeos a nivel Challenger y otros tres a nivel ATP.

Lejos de aquellos días de triunfos, Garin vuelve a contratar a Schneiter para recuperar su mejor nivel. Tras su separación de caminos, Gago fue entrenado por Franco Davín, Jorge Aguilar, Mariano Puerta y Pepe Vendrell. El primer apretón en este nuevo periodo del tenista nacional será enfrentar nada menos que a Novak Djokovic en el ATP 500 de Astana.

Salida sorpresiva

El anuncio del número 79 del mundo llega casi un mes después de su termino de relación laboral con el Pepe Vendrell. “Ha sido un año difícil, han pasado muchas cosas. He mejorado a pesar de que el ranking no lo demuestra. Tuve mi mejor semana del año sin recompensas de puntos. Ahora tengo que preocuparme para terminar la temporada con buenas sensaciones. Ha sido una temporada irregular, pero he trabajado mucho. Partí el año anímicamente muy mal y sigo acá, peleando”, declaró Garin cuando se confirmó que no seguiría con el español.

Por su parte, en conversación con El Deportivo, el coach habló de los constantes cambios de entrenador que ha tenido su otrora pupilo. “La estabilidad necesita superar momentos mucho más difíciles que los que hemos tenido ahora mismo, y eso habla un poquito de la fragilidad de los equipos que han estado con él. Es que realmente me parece que no hemos tenido la tolerancia suficiente como para superar no te voy a decir que momentos difíciles, porque la verdad ni siquiera considero que los hayamos tenido. Fue todo muy rápido, muy precipitado y no luchamos lo suficiente para darle continuidad a este proyecto que tenía buenos ingredientes”, sostuvo.

A cuatro semanas de la salida de Vendrell, Garin vuelve a confiar en Andrés Schneiter, con quien tuvo una también sorpresiva ruptura. “No me lo esperaba, ya que había mucho por mejorar y estábamos trabajando en eso. Me sorprendió. No he hablado con Christian. Me llamó el manager. Y al otro día salió una carta en sus redes sociales”, detalló en 2020, cuando se rompió la relación.

“Había roces normales, pero no para terminar. A lo mejor soy jodido, porque me meto en todo y trato de sacar de su zona de confort al jugador que entreno”, reflexionaba en su momento.