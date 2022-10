Presidente de BYN estalla de ira tras la suspensión del clásico ante la UC: “Se lavaron las manos (...) No entiendo esta persecución contra el fútbol y contra Colo Colo”

A través de un comunicado emitido por Estadio Seguro, la delegación presidencial de la Región Metropolitana determinó la suspensión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El partido estaba programado para este domingo, a las 15 horas, en el Estadio Monumental. Sin embargo, debido a los “incumplimientos en materia de seguridad que pueden afectar la integridad y bienestar de los asistentes”, el duelo no se llevará a cabo.

En ese sentido, Alfredo Stöhwing, presidente del club, y Daniel Morón, gerente deportivo, encabezaron una rueda de prensa en el recinto de Macul para referirse al tema.

El mandamás albo arrancó la conferencia catalogando lo sucedido como un percance y alejándolo de quienes lo encasillan como un acto violento. “Ayer se desarrolló el Arengazo y hubo un accidente. Quiero remarcar que fue un accidente y no un hecho de violencia. Un grupo de personas irresponsables se subió sobre una estructura que sostenía avisos publicitarios, que no es parte del estadio y esta estructura, porque comenzaron a saltar sobre ella, cedió y se produjo un accidente. Demás está decir que condenamos esa actitud irresponsable y lamentamos que hayan heridos, y les deseamos pronta recuperación”, comenzó diciendo el mandamás albo.

Obras en el Estadio Monumental.

“Contratamos diversos especialistas, un ingeniero calculista de primer nivel, un constructor civil, una prevencionista de riesgo y una empresa para ver si era posible retirar esta estructura, que es complementaria al estadio, para poder realizar con absoluta normalidad el partido”, complementó.

“Le enviamos los informes a las autoridades. Sin embargo y lamentablemente, las autoridades prohibieron la realización del partido de mañana. Estamos muy desilusionados porque hicimos un esfuerzo enorme desde todo el club. Honestamente, no entiendo a las autoridades. Hablé personalmente con ellos, les ofrecí que vinieran hoy a recorrer personalmente las instalaciones para que pudieran constatar que había plena seguridad y que todos los trabajos estaban terminados, pero no tuvieron ninguna flexibilidad y, yo creo que en un acto de lavarse las manos, procedieron a no autorizar el partido. A mi modo de ver es una decisión totalmente injusta y discriminatoria. Hemos visto, en los pasados días, que hubo conciertos donde hubo un montón de actos de violencia y siguieron desarrollándose los días siguientes con absoluta normalidad. No entiendo esta persecución contra el fútbol y Colo Colo, en particular. Ahora vamos a tener desventaja deportiva”, añadió el presidente del Cacique.

El exarquero siguió el punto de Stöhwing y enfatizó en la desventaja deportiva que, para ellos, tendrá el cuadro albo. “Nosotros habíamos preparado el partido durante toda la semana y ahora nos causa un problema. En algún momento, este partido se va a tener que jugar y producto de eso, a lo mejor, vamos a tener menos días de descanso para programar el siguiente. Católica ya tiene un partido suspendido desde hace mucho tiempo y no se ha podido poner en el calendario porque no hay fechas. Entonces, ese es otro problema más que viene para los equipos que van suspendiendo partidos. Nos perjudica y mucho en lo deportivo. Nosotros teníamos agendado, como hacemos casi todas las semanas, partidos amistosos. Ahora tenemos que ver cómo lo solucionaremos. Tenemos información de que el partido se jugará el día martes, pero aún no hay horario confirmado”.

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“Lavarse las manos”

El presidente del Cacique señaló que la determinación de suspender el duelo fue una decisión discriminatoria y que no se tienen en cuenta sus consecuencias. “Lo que quiero decir con ‘lavarse las manos’ es que tuvieron una actitud cómoda. Lo más sencillo fue decir que no se juega y así nadie corre riesgo. Sentado en un escritorio es muy sencillo decir eso, pero no tuvieron ninguna consideración sobre las implicancias que esto significa, de la repercusión que tiene en nuestros hinchas, algunos que están en regiones, y un montón de otros detalles de preparación y el espíritu deportivo que tiene que haber”.

“A mí me llama mucho la atención. No noté, durante estos dos días, mayor interés por solucionar los problemas y tener una actitud proactiva que estuviera en relación al esfuerzo que el club está haciendo. Sencillamente fue una actitud cómoda. No supimos nada de ellos hoy y, de repente, nos enteramos de que no permiten el partido, sin ninguna oportunidad de poder conversarlo y ver en terreno cuáles podrían ser las razones de suspender. Como les decía, es una estructura complementaria importante, pero que iba a ser retirada completamente y que no existiría ningún peligro. Cualquier especialista, incluso a la vista, puede darse cuenta de que no iba a haber ningún riesgo y no tenía ninguna relación con el desarrollo del partido”, complementó Stöhwing.

La cabeza del directorio de Blanco y Negro fue enfático en condenar la violencia acontecida en los recintos deportivos e hizo un llamado a un buen comportamiento. “Respecto a los hinchas, lo he dicho siempre, condeno todos los actos de violencia. Yo no llamaría hinchas a quienes se comportan mal en el estadio porque le hacen un perjuicio enorme al club. No saben lo que sufrimos todos los que estamos en la institución con los castigos, con los partidos que nos suspenden, con la falta de público. No tengo ninguna palabra de comprensión. Vuelvo a rogar para que tengan el mejor comportamiento posible. Seamos verdaderos colocolinos y amantes del fútbol, comportémonos a la altura para que alguna vez la familia vuelva al estadio. Llamo a los verdaderos hinchas a ser solidarios y a que hagan un esfuerzo para cuidar el estadio y cuidar el comportamiento de los demás. Si le hacemos un llamado a quienes se portan de mala manera y les hacemos ver el daño que le hacen a la institución, al club de sus amores y al fútbol en general, tratemos de poner nuestra parte para tener partidos normales y todos disfrutemos de un lindo espectáculo”.