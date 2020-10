Andrés Schneiter, extécnico de Garin: “Había roces normales, pero no para terminar”

A una semana de su ruptura con Christian Garin, su extécnico, el argentino Andrés Schneiter, se refirió en profundidad a la situación. Y lo hice en el podcast argentino Tres Iguales. Ahí comentó que la situación fue totalmente sorpresiva.

“No me esperaba la ruptura, ya que había mucho por mejorar y estábamos trabajando en eso. Me sorprendió”, afirmó. En esa línea, explicó cómo recibió la noticia. “¿Si hablé con Christian?... No. él no me lo dijo. Me llamó el manager (David Tosas). Y al otro día salió la carta de Garin en sus redes sociales”, detalló.

Sobre las causas del quiebre, el Gringo, quien reconoce que es un entrenador que “aprieta todo el tiempo”, aún no las tiene claras. “Había roces normales con Garin, pero no para terminar. No lo esperaba. A lo mejor soy jodido, porque me meto en todo y trato de sacar de su zona de confort al jugador que entreno”, reflexionó.

Actualmente, Garin se encuentra en Viena, adonde viajó acompañado por su fisioterapeuta Cristián Madariaga. De acuerdo a su agente, durante las próximas tres semanas se definirá al nuevo entrenador del actual número 21 del mundo.