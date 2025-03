Christian Garin cae en un partido increíble y queda afuera del cuadro principal del Indian Wells

Christian Garin (138º) no pudo ante Kamil Majchrzak (122º) en la última ronda de la qualy del Indian Wells. El partido fue 7-6 (0) y 6-2 en favor del polaco. En la primera manga, el ariqueño tuvo la chance de quedar arriba. Tuvo un punto de set, sin embargo, lo desaprovechó y luego fue superado sin apelaciones. En el tie break se fue en blanco y en la segunda parte no compitió.

El primer set fue increíble. Tuvo de todo y Gago, de hecho, pudo haberlo liquidado. Pero lo dejó ir. En la cronología, partió abajo. Le quebraron de arranque y estuvo 2-0 abajo. Luego devolvió el break y logró colocarse 3-2. De inmediato sorprendió y aumentó su ventaja. La chance de llevarse la manga llegó cuando estuvo 5-4 arriba con servicio a favor. Fue un game largo, donde ambos tuvieron más de una opción de ganar. Finalmente, fue el europeo el que aprovechó una de las suyas e igualó el marcador. De ahí no se movió hasta el tie break, donde Majchrzak no tuvo contemplaciones y ganó por 7-0.

Garin no logró entrar al cuadro principal de Indian Wells. (Foto: Photosport)

En la segunda parte, el ariqueño cedió en el quinto saque y de ahí la balanza se decantó en favor del europeo. El cansancio le pasó la cuenta y aparecieron los fantasmas de otras definiciones. Garin ya no tuvo la fuerza que había exhibido en el primer set o en el partido pasado, cuando había logrado remontar un partido increíble ante Daniel Altmaier (78º).

“Intento disfrutar con mi equipo, hacer cosas distintas. Trabajo con mi psicóloga, me ayuda a despejar. Intento dejar todo, pero hay veces que no puedo. Me gana la frustración”, dijo tras su eliminación del Chile Open. Este martes se vio eso. Finalmente, la manga decisiva fue 6-2 para el polaco.

De esta forma, el chileno continúa con su irregular temporada. Un eventual paso podía significar el reencuentro con Zizou Bergs (53º), con quien vivió la polémica de la Copa Davis. Sin embargo, ese enfrentamiento deberá seguir esperando. El único representante nacional que estará en el Masters 1000 de Indian Wells será Alejandro Tabilo (31º), quien entrará en la segunda ronda de competencia y está a la espera de saber su rival. El nacido en Canadá jugará el viernes. La primera raqueta nacional también viene en un momento complicado. “La verdad, hay varias cosas que han estado afectando afuera del tenis en lo personal. Ha sido ahí una causa importante, pero he estado tratando de estar luchando con eso, con la gente más cercana. Han sido momentos difíciles, pero tratando de salir adelante”, reveló hace algunos días.