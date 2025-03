Christian Garin da un batacazo en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells y queda a un paso del cuadro principal

Después de su paso por el Chile Open, Christian Garin (139º) volvió a las canchas en las clasificaciones del Masters 1000 de Indian Wells. El sorteo lo emparejó con el segundo sembrado, el alemán Daniel Altmaier (78º), en un partido que no se vislumbraba sencillo frente a un rival que ha jugado durante toda la temporada en canchas duras y con resultados bastante correctos. Sin embargo, nada de eso le importó al tenista nacional, quien se impuso por 7-5 y 6-4, en una muy buena presentación.

El partido comenzó con dificultades para el tenista nacional, pues tuvo problemas con su primer servicio y el europeo se veía mucho más regular. En esa tónica llegaron al sexto juego, cuando el oriundo de Kempen logró el primer quiebre del encuentro. No obstante, cuando todo parecía adverso para Gago, encajó dos juegos espectaculares con la devolución, logrando las rupturas en el noveno y undécimo turno, además de salvar un punto de set en el décimo game. Luego, no tuvo problemas para cerrar el capítulo con su saque.

Con el primer parcial en el bolsillo, la confianza de Garin siguió creciendo y el alemán incrementó su cantidad de errores no forzados, lo que desencadenó en la tercera ruptura consecutiva a favor del nacido en Arica, quien jugó muy suelto con su revés y la derecha se vio mucho más fluida que en sus últimas presentaciones y mucho más cercana a su versión del Abierto de Australia.

Cierre de calidad

En el cuarto juego el jugador nacional logró superar un momento de apremio, pero consiguió salvar de gran forma los tres puntos de quiebre que enfrentó. La situación desató la furia del teutón, quien azotó duramente su raqueta contra el piso, en una clara muestra de frustración. No obstante, el chileno no pudo aprovechar esa situación para distanciarse más y en el sexto game terminó cediendo su saque tras varios errores no forzados.

En el octavo turno, Gago nuevamente salvó tres break points para mantenerse en el set y ponerle presión a su adversario. Y precisamente este la sintió y cedió su servicio en el siguiente, lo que le permitió al criollo cerrar el partido y anotarse una victoria muy importante para su confianza.

Por el paso al cuadro principal, Christian Garin se enfrentará al ganador del duelo que sostendrán más tarde el invitado local Trevor Svajda (591º) y el polaco Kamil Majchrzak (122º). De ganar, se sumará a Alejandro Tabilo en el main draw.