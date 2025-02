“Intento dejar todo, pero a veces no puedo; me gana la frustración”: la reflexión de Garin tras su eliminación del Chile Open

Christian Garin (147º) cayó por 6-2 y 6-4 ante Tomás Etcheverry (43º) en los octavos de final del Chile Open. Un resultado que deja intranquilo al tenista nacional. “Estoy triste por haber perdido en un torneo tan especial. La sensación de la semana no fue la mejor. Intenté poner actitud y esfuerzo, prepararme bien. Me vine antes para eso e hice lo que pude, pero no alcanzó. Me pasó un poco lo del lunes, estando fuera de timming, un poco lento. No me podía apoyar, no sé por qué. Me quedé triste, con ganas de jugar bien y rendir. Ahora debo pensar en el siguiente torneo. Hay que pasar la pena y enfocarme en lo que viene”, comentó tras la derrota en Santiago.

En esa línea, el ariqueño aborda sus últimos resultados y realiza una reflexión en torno a la actividad. “El tenis en un deporte de mucha presión. Uno se presiona para rendir, sobre todo en torneos especiales como este. Estoy con mi familia y mis amigos aquí, apoyándome, pero es difícil. Hay mucho viaje en este deporte. Pierdo y ya mañana debo ir viajando. Es un ritmo de vida bastante rápido. Intento disfrutar con mi equipo, hacer cosas distintas. Trabajo con mi psicóloga, me ayuda a despejar. Intento dejar todo, pero hay veces que no puedo. Me gana la frustración”, comentó.

Garin no pudo en la segunda ronda del Chile Open. (Foto: Photosport)

También se refirió a una complicación que tiene en su ojo derecho. Aunque descarta que el resultado pase por esta afección. “Mi oculista puede explicar mejor lo que tengo, pero me cuesta enfocar. Quedo con el ojo cansado cuando juego de noche, pero eso no tiene nada que ver. Lo que intento es mantener un ritmo de juego que a veces son solo chispazos. Quiero tenerlo lo más posible. Me faltan más de estos partidos para subir el nivel. Esta no fue mi semana, pero quiero revertirlo y seguir trabajando”, dijo.

Finalmente, Gago comentó lo complejas que han sido las semanas luego de su polémica con Zizou Bergs en la Copa Davis. “Me costó volver. Me enfermé, a Río llegué con lo justo. Para este torneo me preparé un poco mejor. Me pone contento que puedo retomar el ritmo que tuve en Australia, pero fue un mes difícil, donde me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir. El tenis es un deporte que uno tiene que ir manejando cosas que no se pueden entrenar. Estoy enfrentando el presente con madurez, tranquilidad y muy protegido por mi equipo. Creo que ahora voy a jugar bien porque estoy trabajando. No me pongo ningún ranking en la cabeza”, cerró.