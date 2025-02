Garin reacciona tarde, cae ante Tomás Etcheverry y deja al Chile Open con solo un representante nacional

Christian Garin (147º del ranking) cayó ante Tomás Etcheverry (43º) en los octavos de final del Chile Open. El tenista transandino se impuso al nacional por 6-2 y 6-4. El chileno no empezó mal, pero al ceder en momentos claves y no aprovechar los puntos de quiebre, terminó sucumbiendo. Al cierre de la segunda parte tuvo un alza de su nivel, sin embargo, no fue suficiente para firmar una remontada.

En el primer set, Garin fue de más a menos. Su confianza fue bajando a medida que avanzaba el encuentro. Después del primer quiebre, en el quinto juego, Gago no pudo levantar cabeza. Esto se refleja en que en el último game no consiguió ningún punto. Fue pleno para el transandino. Antes había logrado un segundo break en el séptimo juego, para ponerse 5-2. Al final, la primera manga fue en 6-2 para el pupilo de Horacio de la Peña.

Garin no pudo seguir avanzando en el Chile Open. (Foto: Photosport)

La segunda parte empezó con un tenista repuesto. Ganó su servicio y el segundo fue muy extenso. Tuvo cuatro puntos de quiebre para ponerse arriba. Sin embargo, tras una lucha que pudo ser para cualquiera, Etcheverry logró quedarse con el game. De ahí se recuperó la tónica del set anterior. Lo que vino fue una suerte de repetición de lo vivido solo minutos antes. Afectado por no poder quebrar, el chileno no pudo sostener su servicio en el juego siguiente y el platense se colocó 3-1 arriba.

El duelo tuvo un momento de tensión, cuando se cortó la luz en el court central de San Carlos de Apoquindo. Una situación que se extendió por cinco minutos aproximadamente. Al retorno cambió un poco panorama, ya que Gago quebró estando 5-2 abajo. Se acercó y estuvo 5-4. El juego decisivo fue extenso y el chileno estuvo 30-0 por encima de su rival. Sin embargo, no fue suficiente para remontar y finalmente fue 6-4 para el argentino.

Con la eliminación del nortino, solo queda Alejandro Tabilo (28º), quien quedó libre en la primera ronda por ser el segundo sembrado, como representante local en el Abierto de Santiago. Nicolás Jarry (45º) se despidió al caer ante Camilo Ugo Carabelli (69º) por 5-7, 6-3 y 7-6(9). Mientras que Tomás Barrios (145º) perdió por 6-1 y 6-0 ante Federico Coria (136º). El hermano del Mago enfrentará al chileno nacido en Canadá.

Garin suma un irregular comienzo de temporada en 2025. Empezó el año llegando a segunda ronda del Abierto de Australia, pero luego cayó ante Tomás Barrios en la ronda clasificatoria del Rio Open. Ahora, en Santiago, solo avanzó una fase.