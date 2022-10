Christian Garin cae sin apelaciones ante Jannik Sinner en primera ronda del ATP de Viena

Christian Garin (86° ATP) no pudo festejar en su debut en el ATP 500 de Viena. El chileno no pudo dar vuelta la lógica y terminó cayendo sin apelaciones ante Jannik Sinner, número 12 del mundo y reciente cuartofinalista del US Open. El marcador fue 6-3 y 6-2 para el italiano, quien demostró toda su solidez en el torneo austriaco.

Un duelo que tuvo a un solo protagonista. No se puede explicar de otra manera. Sinner llegaba con gran favoritismo y demostró con total dominio porqué no solo es uno de los mejores jugadores jóvenes del circuito, sino que de uno de los mejores tenistas del planeta. No cedió ninguna chance de quiebre en todo el partido y con su servicio logró controlar cualquier intento de ataque por parte de Garin.

De hecho, Gago no pudo nunca dominar las acciones y solo firmó ocho tiros ganadores sobre trece errores no forzados en un partido que duró 1 hora y 13 minutos. Otras de las estadísticas del nortino fueron que conectó un 65% de primeros servicios (ganando el 58%), salvó cuatro de siete puntos de quiebre en contra y solo logró ganar el 8% (2 de 26) de los puntos en los que devolvió el primer saque de Sinner.

Una señal clara de esta última estadística fue que el jugador de 21 años logró cerrar el partido en un juego de servicio en donde conectó tres aces (9 en total) y un saque ganador.

Ahora Garin deberá esperar para saber su futuro, ya que necesita de nueve bajas para recién poder entrar a la qualy del Masters 1000 de París, último de los eventos de esta categoría que hay en la temporada.

El italiano por su parte enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo (29°) en octavos de final de un torneo que tiene como grandes favoritos a Daniel Medvedev (4°) y Stefanos Tsitsipas (5°).