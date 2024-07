Christian Garin se confiesa tras no clasificar a los Juegos Olímpicos: “Me arrepiento de no haber ido a Tokio; es muy duro perderse París 2024″

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzarán a vivirse a partir del próximo viernes 26 de julio con la ceremonia de inauguración. En esta ocasión Chile estará representado por 48 deportistas para las diversas competencias que se desarrollarán en la capital francesa.

Entre ellos habrá tres tenistas: Tomás Barrios, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo. Si bien estuvo la opción de que se sumara Christian Garin, esta vez no logró cumplir con su objetivo de inscribirse en los Juegos.

Ante esta situación, el actual 106° del mundo compartió sus sensaciones por perderse la cita de los anillos. “Es muy duro. Era un objetivo importante que tenía, no te voy a mentir. Estuve muy decepcionado y lo sigo estando. La he pasado muy mal porque quería estar sí o sí. Así es el deporte. He tenido momentos difíciles con el físico y bajones de ánimo por no poder competir como quiero, y obviamente eso trae consecuencias, como no estar en París. Intento seguir adelante, seguir trabajando”, señaló en diálogo con Clay.

También habló sobre su pesar por haberse bajado de Tokio 2020. “Tokio fue difícil, siento que ahora que pasó el tiempo me arrepiento de no haber ido. Pero era un momento muy difícil, la gente que me conoce sabe que me costaba mucho viajar, todos los días tests de Coviud… no me sentía bien. Estaba con Franco (Davín) en ese momento y me decía que no me veía bien de energía. Fue un torneo difícil, se bajó más de la mitad del cuadro”, recordó.

“Obviamente era en plena pandemia. Fueron muchas las razones. También me había dado Covid, había que hacerse pruebas todos los días una semana antes de viajar y me salté uno porque se me olvidó, pasaron muchas cosas. Ahora me arrepiento de no haber ido, pero uno comete errores. El tenista tiene que tomar muchas decisiones y algunas salen mal. Me arrepiento, pero tampoco me jode tanto. Asumo las consecuencias y sigo adelante”, complementó.

De todas maneras el sueño olímpico no ha desaparecido de la cabeza de Garin. De hecho, ha puesto su próximo objetivo en Los Angeles 2028. “Sí, eso espero. Voy a tener 32 años. Espero jugar”.

Garin también aprovechó de referirse a las finales de la Copa Davis donde Chile es parte del Grupo C junto a Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia. Estos duelos se disputarán de forma inédita en la ciudad china de Zhuhai, entre el 10 y el 15 de septiembre.

Sobre el hecho de que se dispute en el país asiático sin la presencia del local, Gago lo considera “un desastre”.

“La verdad es que hace tiempo que siento que la Copa Davis perdió lo que era. Las veces que hemos jugado en Chile jugamos con el estadio lleno y un ambiente increíble. Ahí somos favoritos por ser tres locales, el estadio, la gente juega a nuestro favor. Siento que nunca voy a poder jugar el Grupo Mundial en mi país. Ahora nos ponen en China… He jugado miles de torneos en China y nunca hay nadie. No habrán espectadores. No sé cuál es la razón de ir ahí, debe ser una razón económica. La Copa Davis siempre ha sido una competencia muy emocional creo, y ahora jugándose en China será cualquier cosa”, lanzó.

Valorado en Chile y el trabajo junto a Gonzalo Lama

A Garin también se le consultó si se siente valorado en Chile después de haber sido el 17° del mundo, haber conquistado un ATP 500 y llegar a los cuartos de final de Wimbledon.

“¿En mi país? Sí, obvio que hay gente que valora mucho lo que he hecho, viniendo de un país en donde la federación prácticamente no existe, y los tenistas salimos con el puro esfuerzo familiar”, manifestó.

“Hay gente que no respeta y te insulta, te critica, y no sabe sobre tus problemas reales, pero yo intento quedar con lo positivo, con lo bueno, y soy feliz con eso. Ahora que estoy un poco más grande me doy cuenta de lo difícil que es llegar a dónde llegué. Estuve arriba, ahora que me tocó bajar veo otras realidades. A veces el trato de los torneos a los jugadores no es bueno, y me ha tocado vivir esa parte últimamente”, añadió.

En cuanto al trabajo con Gonzalo Lama, indicó que “hemos trabajado mucho desde marzo a pesar de tener muchos dolores, y de no estar bien físicamente. El comienzo fue muy difícil, defendíamos muchos puntos, y aún así hemos ido avanzando y bien, hemos conseguido resultados, pero el problema no ha sido de tenis, ha sido el físico. Yo no cuento mucho lo que me pasa, me enfermé dos veces también. Me enfoqué en la preparación física y ha ido bien”.