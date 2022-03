Christiane Endler: “Es importante que los sueldos de los hombres bajen un poco para ayudar al resto”

En el marco de la Semana de la Mujer, organizada por la Universidad Andrés Bello, a través de su Instituto del Deporte y Bienestar, se realizó el conversatorio Desafíos de la Mujer en el Deporte de Alto Rendimiento, donde el subdirector y triple medallista olímpico Fernando González sostuvo una conversación telemática con Christiane Endler, la mejor arquera del mundo.

La capitana de la selección chilena abordó la desigualdad en los sueldos. “Las mujeres en el deporte no llegaremos a ganar lo mismo que ganan los hombres… No nos podemos comparar con lo que ganan los hombres. Nosotras tenemos que subir, pero es importante que los sueldos de los hombres deportistas bajen para ayudar al resto, porque es desorbitado lo que ganan”, afirmó.

Christiane Endler, en su conversación con Fernando González.

Asimismo, valoró los avances que ha ido teniendo la disciplina. “Vengo de un país de un país donde el fútbol femenino no se ha desarrollado o ha sido mirado en menos… a nosotras las mujeres nos han tocado luchar por las condiciones en la Selección, en los clubes, es un trabajo que hemos hecho durante años y que hoy ha ido cambiando”, expresó.

En ese contexto, Tiane proyectó sus planes para poder ayudar a la masificación de esta actividad. “Mi sueño es crear una fundación para que las niñas practiquen fútbol y que puedan entrenarse gratuitamente. De esta forma pueden ejercitar una o dos veces a la semana, haciendo el deporte que ellas quieran… Y si en el futuro tienen competencias, que lo practiquen profesionalmente”. Además, habló de sus planes tras el retiro: “Me gustaría ser entrenadora de formación en Sub 15 y Sub 17, me gustaría estar relacionada en el fútbol femenino y seguir desarrollando y aportando”.

También se refirió a sus planes con su esposa Sofía Orozco y reiteró su apoyo a la futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, una de sus formadoras. “Ella conoce este camino, espero que pueda seguir fomentando el deporte y el trabajo que hay por hacer por aquí”, manifestó la arquera, quien se recupera satisfactoriamente de su operación en la rodilla hace dos semanas.