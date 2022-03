Jorge Aguilar: “Garin tiene un potencial con el que perfectamente puede estar entre los 10 mejores”

Han pasado solo algunos minutos desde el triunfo del debutante Diego Fernández sobre Sebastian Dominko, que le dio el cuarto punto a Chile sobre Eslovenia, por los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo se retira rápidamente con rumbo al hotel de concentración, pero Jorge Aguilar (Santiago, 8 de enero de 1985) se queda en el Club Unión para atender a El Deportivo. Y lo hace nada menos que en el mismísimo camarín. Ahí, el ayudante de Nicolás Massú y también técnico de Christian Garin se pone cómodo para hablar de su pupilo y de sus propios planes.

“La etapa de Copa Davis se terminó, estamos felices porque ganamos y lo sacamos adelante. Ahora, a relajarnos un poquitito, y empezar a ver lo que se viene a futuro. Vienen hartos proyectos buenos, quiero enfocarme en lo que viene ahora con Garin y ver cuáles son los planes a seguir”, dice apenas se sienta en una de las bancas del vestuario.

¿Qué le gustaría hacer con Garin?

Es que primero me gustaría hablar con él; armar un buen plan para enfrentar esta nueva etapa, por así decirlo. Se viene una temporada de arcilla, que son casi seis semanas... Obviamente me gustaría entrenar mucho, que se adapte bien a la arcilla, ya que Christian ha venido jugando mucho tiempo en cancha rápida. Entonces, como tú ya sabes, no es fácil estar mucho tiempo en cancha rápida y pasar altiro a arcilla. El bote es distinto, la velocidad es distinta, la curva es distinta... Me gustaría hacer eso: enfocarnos más en volver a recuperar la arcilla.

¿Qué van a hacer con el Masters 1.000 de Miami?

Mientras no sepa, no puedo decir nada. La idea mía es frenarlo. Si me preguntas a mí, yo quiero frenarlo; alimentarlo de todo lo que te dije recién. Que se quede un tiempo en Chile o en cualquier parte que tenga arcilla y podamos hacer una minipretemporada para llegar lo mejor posible a los nuevos desafíos que se vienen, que son torneos muy importantes en polvo de ladrillo.

¿Cómo va a quedar estructurado el cuerpo técnico?

No puedo hablar nada todavía hasta que me junte con él y hablemos de lo que se viene a futuro y ver también cómo se siente él... Hay hartas cosas que hablar. Christian tiene que volver agarrar esa energía o motivación para volver a competir. Ha estado mucho tiempo con el problema de la lesión en el hombro, del que ya está mucho mejor, pero para mí hay que hacer una pequeña pausa para recuperar esa energía y planificar los torneos que vienen. Si me preguntas a mí, como el entrenador que soy de él, quiero pararlo un tiempo.

Llama la atención los cambios que ha tenido en el último tiempo, partiendo por la raqueta, el calzado... Queda una sensación de una búsqueda constante que no termina.

El tema del calzado es producto de que lleva mucho tiempo en cancha rápida y tiene un problema en las uñas, que lo vi en vivo en directo. Créeme que las uñas están destrozadas. Se tuvo que operar la uña más grande, creo que las dos... Sangra adentro de tanto frenar en cancha rápida. Él frena con la punta y no hacia al lado, como en arcilla. Entonces, las uñas están bastante complicadas y lo del calzado lo ayuda a mejorar un poquito más.

¿Cómo trabaja el factor psicológico?

A medida que los resultados empiecen a aparecer, la cabeza le va a comenzar a funcionar distinto. Creo que nos ha faltado ese resultado en arcilla que le permita volver a reencontrarse con su motivación. Eso, cuando vaya avanzando, lo va a recuperar. Mucha gente dice: “Pucha, Garin hizo primera ronda...”, pero nadie sabe que defendía 1.000 puntos ATP. Tienes que pensar que hace más de dos años se olvidó de lo que era defender, producto de la pandemia. Entonces, de un momento a otro, se encontró con la sorpresa de que “oye, defiendo 1.000 puntos”. Significa que voy a caer del 17 al 28...

¿Y eso entonces le generó una presión extra?

Obviamente es una presión. Mil puntos es muy fuerte. Es muy distinto cuando tú defiendes mil puntos en ciertas cantidades de semanas. A él se le vino en una, dos y la tercera seguida de una. Y a él se le había olvidado tener esa presión extra de defender esos puntos.

¿Cómo se da su colaboración con Garin? Ahí la situación estaba compleja, saliendo de la relación con Franco Davin... No estaba bien...

Pero eso lo estás diciendo tú. Para mí, estaba bien...

Pero por algo cambió de técnico...

El jugador, cuando no se siente cómodo con un entrenador y no está la química, obviamente lo va a cambiar...

¿Entonces, la falta de química fue la razón?

No estoy diciendo que Franco sea malo, Franco tiene una trayectoria muy positiva. Yo creo que no se dio la química y, cuando no se da, es muy difícil seguir aguantando más semanas.

Jorge Aguilar y el fisioterapeuta Cristián Madariaga junto a Christian Garin, tras ganar en Córdoba 2020.

¿Qué variantes piensa incorporar en su trabajo con Garin?

Más que otras variantes, yo creo que Christian juega muy bien al tenis. Para mí, tiene un potencial con el que perfectamente puede estar entre los 10 mejores del mundo. Obviamente le faltan unas cositas por mejorar. Cada día que vaya avanzando va a estar mejor mentalmente. Siento que todavía no lo veo tan fuerte mentalmente, pero eso lo va a ir agarrando con el tiempo. Él está compitiendo con los mejores del mundo, ya no está compitiendo con un top 200 o un 150. Estamos hablando de que él está compitiendo con gente que está dentro de los 20 mejores del mundo. Entonces, son pequeños errores y momentos claves del partido, que si tú no estás bien de cabeza o no estás, como yo digo, con la mente fría... Es esa pequeña ventaja de un puntito o dos puntitos, donde tuviste chance de quebrar, pero que obviamente no te lo van a dar porque estás en el primer nivel... Ahí siento que le falta ser un poquito más frío, pero en algún momento lo va a lograr.

¿Qué otros elementos planea agregarle a esa minipretemporada?

Más que eso, yo creo que Christian tiene que volver a sentirse contento entrenando, sentir esa energía positiva y esas ganas de volver a competir y no preocuparse tanto de los resultados. Creo que a veces Christian se lo toma demasiado a pecho. Hay que pensar que esto es un juego. Obviamente está la presión, pero también hay que disfrutarlo y saber que en esto te puede ir muy bien, te puede ir más o menos o te puede ir muy mal. Entonces, hay que saber estar preparado para enfrentar esos tres escenarios.

¿Ustedes están trabajando con un psicólogo deportivo?

Sí, Christian trabaja con un psicólogo argentino. Cuando yo me metí en el equipo, él ya trabajaba con él. Pero créeme que es una presión bastante fuerte que hay que saber manejarla y hay que saber vivir con ella.

También se ve que las redes sociales le afectan.

Obviamente que le afecta, porque las redes sociales aparecen antes que la noticia. Yo siento que en Chile a veces no se dan cuenta o no respetan al deportista. En un resultado más o menos malo lo matan de una, no le dan ánimo. Siento que en Chile no hay mucha cultura deportiva. Yo mismo veo los comentarios y critican a un jugador que está 17 del mundo. ¡Está 17 del mundo y dicen que es malo! Claramente, estamos hablando de que la gente no sabe nada, porque cuesta un montón estar dentro de los 17 mejores del mundo. Créanme que es durísimo estar. En cualquier lugar de Europa a un 17 del mundo lo tratan como un grande, porque saben lo que cuesta llegar ahí a los 25 años. Christian es un jugador bastante exitoso con todo lo que ha hecho y para mí va a dar mucho más.

Aparte de su trabajo con Garin, también tiene otros proyectos paralelos...

Gracias a Dios me ha ido bastante bien, tengo mi propia academia. Tengo un chico de 15 años que viene con buenos resultados. Mi academia es chica, no me gusta que sea tan grande. Está en La Reina, donde está Massú Tenis.

¿Cómo ve al equipo de Copa Davis de aquí a septiembre?

Hay que pensar que este equipo es el mismo que logró clasificar hace muy poco al Grupo Mundial. La química es bastante buena, se están metiendo Tabilo y Barrios. Ya toda la gente ha visto el nivel que Tabilo está mostrando y va a dar mucho más. Barrios también dio un salto importante... Son chicos jóvenes y esto viene para largo.

¿Cómo se proyecta como entrenador?

No me proyecto, prefiero disfrutar el día a día. Estoy disfrutando todo lo que ha pasado, estoy muy agradecido de este hermoso deporte por todo lo que me ha dado y obviamente, si tengo chances de seguir creciendo o que este deporte me siga abriendo puertas, voy a estar ahí. Disfruto esto, lo estoy pasando increíble. Llevo con el Nico en el equipo de Copa Davis cinco o seis años, tuve la experiencia de ser capitán en la ATP Cup... Como te digo, voy día a día, lo estoy disfrutando día a día. Yo soy siempre una persona que siempre piensa positivo.