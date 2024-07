Cifra récord: el Team Chile confirma una delegación de 48 atletas para los Juegos Olímpicos de París 2024

El país tendrá una camada récord de atletas en los Juegos Olímpicos de París. Esta jornada, el Comité Olímpico de Chile (CoCh) confirmó los 48 clasificados para la cita de los anillos que comienza este 26 de julio.

Un número que si bien no es el récord absoluto (58 en Tokio 2020), sí se posiciona como la delegación más extensa que tiene el país en unos Juegos Olímpicos donde no logró clasificar algún deporte colectivo, ya que en Japón se contó con la presencia de la selección femenina de fútbol. Para este 2024 el hockey césped y el rugby seven estuvieron cerca de decir presentes, pero terminaron quedando sin la chance de asegurar un cupo.

Los 48 representados se concretaron este lunes, cuando Natalia Duco consiguió la clasificación a sus cuartos Juegos Olímpicos, luego de que se reasignaran cupos a través de la clasificación mundial. De esta manera la balista volverá a una cita de los anillos tras haber participado en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Números históricos, pero que en el caso de Chile son superados por Kristel Köbrich, quien con su participación en París 2024 llegará a seis Olimpiadas en sus espaldas, todas de manera consecutiva.

Por el contrario, en Francia habrá 22 deportistas chilenos que disputarán por primera vez unos JJ.OO, demostrando el recambio generacional de los mejores exponentes del país. Dentro de ese grupo destacan Martina Weil, Hugo Catrileo, Carlos Díaz, Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y las hermanas Abraham.

Precisamente Antonia Abraham y Nicolás Jarry serán los abanderados de la delegación nacional en la ceremonia inaugural que se llevará a cabo este 26 de julio. Una que será histórico, ya que por primera vez en los Juegos Olímpicos esta se realizará fuera de un estadio. Aprovechando lo icónica de la ciudad francesa, el Comité Organizador optó por realizar la jornada en el Río Senna, por lo que las delegaciones irán avanzando en embarcaciones hasta llegar a las afueras de la Torre Eiffel.

Esta situación también se relaciona con uno de los grandes objetivos de París 2024: hacer a la ciudad parte de los Juegos. Por lo mismo algunos de los monumentos más importantes de la capital recibirán competencias. El vóleibol playa se hará a los pies de la Torre Eiffel, mientras que el Gran Palacio de los Campos Elíseos recibirá la esgrima y el taekwondo. La Plaza de la Concordia, lugar donde ejecutaron a María Antonieta y Luis XVI, será el lugar donde se lleven a cabo las acciones del BMX Freestyle, Baloncesto 3x3 y Skate y el Palacio de Versalles tendrá los deportes ecuestres. Tahití, isla de la Polinesia Francesa ubicada a miles de kilómetros de la capital gala, tendrá el surf.